vor 45 Min.

ÖDP hält Parteitag in der Stadthalle ab

Schwabmünchen ist ein gefragter Veranstaltungsort

Nach der CSU mit Ministerpräsident Markus Söder hat nun auch die ÖDP Schwabmünchnen als geeigneten Veranstaltungsort für ihre Versammlungen erkoren. Sie hält ihren Landesparteitag am 13. Juli in der Stadthalle (Breitweg 20) ab. Die bayerische ÖDP wählt beim Treffen turnusgemäß ihren Landesvorstand. Außerdem geben die Delegierten den Startschuss für die verstärkte Bewerbung der europäischen Bürgerinitiative „Rettet die Bienen“. Diskutiert wird auch der Fahrplan zur Kommunalwahl 2020, bei der die ÖDP ihre bislang 380 bayerischen Mandate durch viele neue Listen beträchtlich steigern will.

Als Gastredner spricht Norbert Schäffer, Landesvorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz als engster Naturschutz-Bündnispartner beim erfolgreichen Artenvielfalt-Volksbegehren. Beginn des Landesparteitags ist um 11 Uhr.

