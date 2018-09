20:55 Uhr

Ökumenische Aktionen zum Glockenklang

Im ganzen Landkreis setzten Christen ein friedliches Zeichen für eine bessere Welt.

In Bobingen kam es auf dem Rathausplatz zum ökumenischen Friedensgebet. „Bewusst die Glocken hören und stille Andacht dabei halten,“ diesen Rat gab Stadtpfarrer Thomas Rauch. Viel zu selten würde man heutzutage beim Klang der Glocken innehalten. An diesem internationalen Tag des Friedens sei eine wunderbare Gelegenheit. Rund 50 Gläubige waren dem Ruf gefolgt und nahmen andächtig, in Gebet und mit Gesang an dieser europaweiten Aktion teil.

Der Friede sei das höchste Gut des Menschen und müsse gerade jetzt, da es so viele Unruhen auf der Welt gäbe und auch die westlichen Demokratien Angriffen ausgesetzt seien, verteidigt werden. Was wäre also ein schöneres Zeichen, als sich zu versammeln, um für den Frieden zu beten, hieß es in der Ansprache.

Lukas rät: Auf den inneren Glockenton hören

Pfarrer Peter Lukas von der evangelischen Dreifaltigkeitskirche rief den Menschen zu, dass jeder einen „inneren Glockenton“ hätte. Jeder Mensch solle diesen in seinem Umfeld erklingen lassen und so für Friede in seiner direkten Umgebung eintreten. So könne der Friede vom Heimatort aus hinausgetragen werden in die Welt.

Als mutmachende Randerscheinung zeigte sich, dass auf dem belebten Rathausplatz auch einige muslimische Bürger sich spontan an dem ökumenischen Gebet beteiligten. Auch als Pfarrer Lukas das jüdische Lied „Shalom Chaverim“ anstimmte, blieben sie inmitten der Menschen und schlossen sich der Bitte um Frieden an.

Es sind nicht immer nur die großen Taten. Manchmal sind es gerade die kleinen Gesten, die den Menschen Mut und Hoffnung geben, dass es eines Tages wirklich Frieden auf der Welt geben könnte. Das war auch in Wehringen Hintergedanke des Friedensgebetes

In Wehringen folgten rund hundert Christen dem Ruf zum Friedensgebet. Es konnten zur aktiven Mitgestaltung katholische und evangelische Mitbeter gewonnen werden. Auch unser Bürgermeister Manfred Nerlinger und weitere Vertreter des Gemeinderats sowie auch zwei Aktive der Asyl-Betreuung Wehringen nahmen sich Zeit dafür. Danach haben noch rund 40 Teilnehmer das Angebot zum Friedensgespräch bei Getränken und Knabbereien angenommen. (elkn)

