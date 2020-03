vor 52 Min.

Ölspur: Schwerer Unfall im Wald

Weil ein 19-Jähriger bei Walkertshofen vermutlich einer Ölspur ausweicht, gerät er in den Gegenverkehr. Eine Frau wird dabei lebensgefährlich verletzt.

Bei einen Verkehrsunfall ist zwischen Münster und Walkertshofen eine 50-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Langenneufnach aus dem Wrack befreit werden.

Walkertshofen: Autofahrer weicht bei Unfall aus

Der Unfall geht vermutlich auf eine verschmutzte Fahrbahn zurück: Laut Polizei befand sich auf der Straße eine leichte Ölspur. Ein 19-Jähriger in einem Audi, der in Richtung Münster unterwegs war, wollte in einem Waldstück in einer Rechtskurve ausweichen und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Wagen mit einem entgegen kommenden Suzuki zusammen. Auch der 19-jährige Mann wurde verletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Wer weiß, von dem die Ölspur stammt?

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen mit dem Heck auf die Leitplanke geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 18000 Euro. Zur Sicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle waren auch die Feuerwehren aus Münster und Walkertshofen im Einsatz. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Zeugen zum Verursacher der Spur sollen sich an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 wenden. (SZ)

