vor 20 Min.

Ohne Ingrid Schmid läuft bei der Theaterschmiede nichts

Plus Ingrid Schmid bringt mit der Theaterschmiede erstmals ein bekanntes klassisches Werk auf die Bühne. Und sogar auf dem Rathausplatz. Was sie bewegt und antreibt.

Von Anja Fischer

Das Theaterspiel ist die Leidenschaft von Ingrid Schmid aus Bobingens Siedlung. Seit Jahrzehnten betreibt sie dieses Hobby mit viel Einsatz und wurde dafür schon 2012 mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet. Zum 50-jährigen Jubiläum der Stadterhebung bringt die Theaterschmiede, an deren Spitze Ingrid Schmid steht, das Stück „Jedermann - Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ auf die Bühne. Zum ersten Mal wagt sich die Theaterschmiede damit an ein klassisches Stück. Ebenfalls eine Premiere ist die Freilichtbühne, denn das Schauspiel wird auf dem Rathausplatz aufgeführt – wenn das Wetter am 11. und 12. Juli mitspielt.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Für Ingrid Schmid ist ihr Hobby, die Schauspielerei mit allem was dazu gehört, längst nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken. Als sie mit fünf Jahren zum ersten Mal bei einem Krippenspiel mitwirkte, konnte sie aber nicht ahnen, dass sie einmal Vorsitzende einer Gruppe von Hobbyschauspielern sein und dort nicht nur Theater spielen, sondern auch Regie führen würde. Nach der Hochzeit war für Ingrid Schmid erstmal Schluss mit der Schauspielerei Mit der Heirat und der Geburt der beiden Töchter war in der Jugend von Ingrid Schmid erst einmal Schluss mit der Schauspielerei. Über ihr Engagement in der Kirchengemeinde der Siedlung, die Leitung erst einer Kommunion- und später einer Jugendgruppe, entdeckte Schmid ihr Hobby wieder. Sie begann mit den Kindern erst ein Krippenspiel, später kleine Stücke zum Geburtstag des Pfarrers einzustudieren. Auftritte beim Seniorenfasching oder im Altenheim gehörten ebenfalls dazu. Als der Kindergarten Zur Heiligen Familie einen Neubau bekommen sollte, war schnell klar, dass die Gruppe den Bau mit den Einnahmen eines Bauerntheaters unterstützen wollte. Fünf Jahre später folgte die Gründung der Theaterschmiede. Ab da gab es jährlich eine Aufführung in der Siedlung. Erst aus dem Genre des Bauerntheaters, später wandte sich das Ensemble dem Boulevardtheater mit seinen Kriminalgeschichten und Komödien zu. Immer mehr Interessierte schlossen sich der Theaterschmiede an und bald wurden zwei Stücke pro Jahr aufgeführt. Ingrid Schmid lockten immer wieder neue Herausforderungen. Zum 20-jährigen Bestehen der Theaterschmiede vor zehn Jahren erfüllte sie sich einen Traum und brachte das Passionsspiel „Maria Magdalena“ auf die Bühne der Singoldhalle. Seither fanden mehrere Passionsspiele in der Fastenzeit statt und machten die Theaterschmiede zusammen mit anderen Stücken wie „Gnadentod“ oder dem „Glöckner von Notre Dame“ weit über die Grenzen Bobingens hinaus bekannt. Die Theaterschmiede ist Schritt für Schritt gewachsen Schritt für Schritt ist die Theaterschmiede gewachsen – und mit ihr die Spielleiterin Ingrid Schmid. Was gleich geblieben ist, ist deren Nervosität vor jedem Auftritt. Vielleicht, weil sie nicht nur ihre Rolle spielen muss, sondern auch die Last der Verantwortung für das ganze Stück auf ihren Schultern trägt. Trotzdem freut sie sich auf jede Aufführung. Und das Stück vom „Jedermann“ verspricht wieder einmal etwas ganz Besonderes zu werden. Persönlich spielt Ingrid Schmid am liebsten dramatische Rollen, bei denen man seine ganze Gefühlswelt ausleben kann. Die Motivation für die große Aufgabe der Leiterin einer Schauspielgruppe und der Organisation großer Auftritte nimmt Ingrid Schmid aus der Sache selbst: „Für mich trägt das Theater spielen dazu bei, die Welt ein bisschen zu verbessern“, meint sie. „Die Charaktere, egal ob gut oder böse, halten dem Zuschauer einen Spiegel vor.“ Mache sich dieser dann Gedanken über das Stück oder finde sich in einer Rolle wieder, könne das viel bewegen, sagt sie. Das „Stück vom Leben und Sterben des reichen Mannes“ gehört sicherlich zu den Stücken, die bewegen. Für die Aufführungen sind noch einzelne Sitzplatzkarten vorhanden. Bei schönem Wetter gibt es an der Abendkasse noch zusätzlich ein kleines Kontingent an Stehplatzkarten. Die Aufführungen am Rathausplatz beginnen am 11. und 12. Juli. Bei schönem Wetter wird die Abendkasse bereits gegen 19 Uhr öffnen. Einlass zur Veranstaltung ist um 19.30 Uhr und Beginn eine Stunde später um 20.30 Uhr.

Themen Folgen