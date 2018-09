vor 18 Min.

Oktoberfest: Viele fleißige Hände packen an

Insgesamt 84 Helfer sind schon eine Woche vorher im Einsatz, damit alles reibungslos über die Bühne geht. Einige von ihnen sind schon seit dem ersten Fest dabei.

Von Karin Marz

Viele fleißige Hände sind nötig, damit das Oktoberfest des Langenneufnacher Musikvereins am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. September, über die Bühne gehen kann. Insgesamt 84 Helfer packen mit an, um den Gästen ein zünftiges Fest zu bereiten. Vieles läuft bereits im Vorfeld und im Hintergrund ab, von dem die Besucher nicht viel mitbekommen. Aber ohne diese Vorbereitungen würde es nicht funktionieren.

Bereits eine Woche vor dem Fest wird das große Festzelt auf dem Bahnhofsgelände aufgebaut, und Strom- sowie Wasserleitungen werden verlegt. Bühnenteile, Ausschank, Bar, Bestuhlung und Kücheneinrichtung müssten aufgebaut und die Ware müsse bestellt und eingekauft werden, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Roswitha Haas vom Musikverein, die bereits seit knapp 20 Jahren die Einteilung für das Oktoberfest macht.

„Es gibt einige Helfer, die seit dem ersten Oktoberfest vor 34 Jahren mithelfen. Es gibt aber auch einen festen Stamm an Musikern, Freunden und Angehörigen, die mit anpacken. Ansonsten könnten wir so ein Fest gar nicht stemmen“, erzählt Haas und fügt an: „Manche haben immer einen festen Aufgabenbereich. Und wer will, kann auch im Vergleich zum Vorjahr eine andere Tätigkeit ausprobieren. Aber es gibt auch Helfer, die können wir überall einteilen, das ist für uns natürlich Luxus.“

Nach dem arbeitsintensiven Festwochenende ist für die Helfer die Arbeit allerdings noch nicht vorbei. Am Sonntagabend nach dem Festausklang beginnt der Abbau, der oft bis nachts um 2 Uhr dauert. „Manchmal helfen auch noch Festbesucher, die noch nicht heimwollen“, meint Haas und schmunzelt. Am Montag in der Früh gehen die Arbeiten dann weiter, und bis alles wieder verräumt ist, dauert es oft bis in den späten Nachmittag.

Das Programm des Oktoberfests

Freitag, 28. September 19.30 Uhr Tag der Betriebe und Vereine sowie aller Oktoberfestbesucher. Eröffnung durch die Böllerschützen und Bieranstich durch Bürgermeister Josef Böck. Es spielt die Musikkapelle Die Kissinger. Verlosung des örtlichen Maibaums.

Samstag, 29. September 20 Uhr Partyabend mit Herz Ass, Einlass ab 19 Uhr.

Sonntag, 30. September 10 Uhr Festgottesdienst in der Kirche St.Martin mit anschließendem Zug zum Festzelt, Weißwurstfrühschoppen, gestaltet vom Musikverein Langenneufnach. Ab 12.30 Uhr Kaffee-und-Kuchen-Büfett von der BRK-Bereitschaft Langenneufnach. Ab 14.30 Uhr Familiennachmittag, gestaltet vom Kinderhaus St. Martin Langenneufnach. 18 Uhr Festausklang mit den Rothtaler Musikanten aus Horgau. Neben dem Festzelt gibt es an allen Tagen auch einen kleinen Vergnügungspark.

