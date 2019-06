vor 2 Min.

Operette: Das Land des Lächelns in Schwabmünchen

Die Gala zu Ehren des Operettenkönigs Franz Lehár begeistert die Besucher in der Stadthalle. Welche Bedeutung Traditionen für die Liebe haben können.

Von Uwe Bolten

Als der sich öffnende Vorhang den Blick auf die Musiker und den Chor freigab, war die Galerie und der Innenraum der Stadthalle nur zur Hälfte besetzt. „Die Menschen kennen uns von Silvester, unter dem Jahr waren wir noch nicht hier“, sagte Günter Schulzke ohne Enttäuschung in der Stimme. „Die Produktion, ausschließlich mit Liedern aus Werken Franz Lehárs, verlangte schon etwas Aufwand“, fuhr Adelheid Dürrer vom gleichnamigen Konzertbüro fort. Nach dem vergangenen Silvesterkonzert, bei dem Musical-Melodien dominierten, sei das Fehlen von mehr Operettenmelodien von den Gästen beklagt worden. Deshalb habe man nach Augsburg und Bad Wörishofen das Programm auch nach Schwabmünchen gebracht, erläuterte sie.

Nach der Pause gab es eine bunte Liedermischung

Lebenskünstler und Operettenbuffo Günter Schulzke hatte mit seiner künstlerischen Expertise maßgeblich zur Zusammensetzung des Ensembles beigetragen. Während der Löwenanteil des Abends der Operette „Das Land des Lächelns“ in szenischen und musikalischen Ausschnitten galt, gab es nach der Pause eine bunte Liedermischung quer durch das Schaffen des Operettenkönigs.

Die Geschichte der romantischen Operette „Das Land des Lächelns“, die 1929 in Berlin uraufgeführt wurde, stellt eine Ausnahme in der sonst lebenslustigen und amourösen Welt der Musikspiele dar: Sie hat, bedingt durch Kollision der westlichen und fernöstlichen Traditionen, kein glückliches Ende und ist durchsetzt von Liebe, Sehnsucht und Staatsräson. Der Wiener Spieltenor Andreas Sauerzapf führte nicht nur beschwingt durch den Abend, auch in der Rolle des Grafen Gustav von Pottenstein vermochte er zu überzeugen. Sopranistin Stefanie C. Braun brachte ihre temperamentvolle und zugleich emotionale Stärken in der Rolle der Lisa beeindruckend auf die Bühne, die jugendliche Unbekümmertheit und Fröhlichkeit der Prinzessin Mi wurde durch Sopranistin Iva Schell mit viel Herz verkörpert, Bariton Torsten Frisch als Onkel von Prinz Sou-Chong überzeugte ebenfalls. Als Prinz Sou-Chong avancierte Tenor Wolfgang Schwaninger zum gefeierten Star des Abends. Seine Stimmgewalt ließ Titel wie die berühmte Arie „Dein ist mein ganzes Herz“ oder die bitter-süße Erkenntnis „Immer nur lächeln“ zu einem volltönenden Hochgenuss werden. Mit kräftigem Applaus und Bravo-Rufen dankte das Publikum nahezu jede seiner Darbietungen, die ebenso schauspielerisch bravourös waren.

Günter Schulzke sorgte für den humoristischen Höhepunkt

Günter Schulzke sorgte zweifellos für den humoristischen Höhepunkt: Als Chef-Eunuch des Kaiserpalastes erschien er in einer Maske, die den Entertainer nur schwer erkennen ließ. Musikalisch sehr ansprechend umgesetzt wurde das Werk vom Franz Lehár Salonorchester sowie dem Unterschleißheimer Chor RoGoPops, beide unter der Leitung von Andreas Lübke.

Für Günter Schulzke, der im Juli seinen 80. Geburtstag feiern kann, hat „Das Land des Lächelns“ eine besondere Bedeutung. „Vor 60 Jahren sang er im Hamburger Operettentheater zum ersten Mal die Rolle des Grafen Gustav. Seine Prinzessin Mi damals war Dagmar Koller“, huldigte Andreas Sauerzapf den Ausnahmekünstler unter dem Raunen der Zuhörer.

Schulzkes musikalischer Gruß an diesem Abend beinhaltete authentisch Graf Danilos Feststellung „Dann geh ich ins Maxim“ aus der Operette „Die lustige Witwe“, die vom Publikum mit herzlichem Beifall belohnt wurde.

Nach über zwei Stunden voller Musikalität, eingefasst in die charmante Moderation durch den Wiener Andreas Sauerzapf, empfing eine laue Sommernacht die Gäste für den Heimweg.

