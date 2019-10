vor 38 Min.

Oratorium „Der Messias“

Mehrere Chöre proben seit Monaten

Zahlreiche Sänger des Chores St. Michael, des Projektchores, des Jugendchores und die Instrumentalisten des Orchesters Capella St. Michael proben seit Monaten für die Aufführung des Oratoriums, die am Samstag, 19. Oktober, stattfinden wird. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael. Die Gesangssolisten sind Hermine Eicke (Sopran), Marion Wildegger (Alt), Gerhard Werlitz (Tenor) und Matthias Widmann (Bass). Die Leitung hat Stefan Wagner. Komponiert hat Händel das Werk binnen 21 Tagen. Das Oratorium „Der Messias“ ist in mehreren Fassungen überliefert, Händel selbst hat vor jeder Aufführung immer wieder Änderungen vorgenommen. Bei dieser Aufführung wird eine gekürzte Fassung von circa 95 Minuten Dauer vorgetragen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. (cars)

