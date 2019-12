vor 23 Min.

Oratorium in der Pfarrkirche

Am 29. Dezember in St. Michael

Das Weihnachtsoratorium: Die meisten Menschen dürften hierbei an Bachs Meisterwerk denken, aber auch andere Komponisten haben sich an diese Gattung gewagt. So auch Camille Saint-Saëns, der sich nicht am Thomaskantor orientierte, sondern sich von der zeitgenössischen französischen Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts inspirieren ließ. Er wählte für die Umsetzung eine recht ungewöhnliche, aber interessante Besetzung, indem er fünf Gesangssolisten, einen Chor, ein Streichorchester, eine Harfe und eine Orgel als Ausführende vorsieht. Sein Kompositionsstil ist geprägt von volkstümlicher Melodik und einer schlichten chorischen Satztechnik.

Beim großen Chor- und Orchesterkonzert in Schwabmünchen in der Weihnachtszeit wird dieses Werk von Camille Saint-Saëns aufgeführt, und zudem vier weihnachtliche Chorsätze aus dem „Messias“ von Händel. Es findet statt am Sonntag, 29. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Kirche St. Michael.

Solisten sind Hermine Eicke (Sopran), Marion Wildegger (Mezzosopran), Gabriele Spatz (Alt), Gerhard Werlitz (Tenor) und Matthias Widmann (Bariton).

Es musizieren der Chor St. Michael, der Projektchor und das Orchester Capella St. Michael, Leitung: Stefan Wagner.

Das Werk für Chor, Orchester und Solisten trägt den Titel „Oratorio de noël“ , und es wäre einfach unpassend, dieses Werk bereits vor Beginn der Weihnachtszeit (am 25. Dezember) schon in der Adventszeit aufzuführen. Für dieses große Weihnachtskonzert am 29. Dezember in der Pfarrkirche St. Michael ist der Eintritt frei, Spenden sind erbeten. (SZ)