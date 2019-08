vor 43 Min.

Ordnung schaffen und grün kochen

Die Mittelneufnacher Volkshochschule stellt ihr Programm vor

Die Volkshochschule Mittelneufnach hat ihr Programm für die Herbst/Winter-Saison vorgestellt. Alle Kurse finden im örtlichen Gemeindezentrum in der Alpenstraße 10 statt.

mit Katharina Hammerschmidt; Do., 17. Oktober, 19.30 bis 21.30 Uhr; Gebühr: 6,40 Euro

Pioniere in unbekannter Welt – Die aufregende Expedition der Null- bis Dreijährigen ins Leben mit Dr. Joachim Hüttemann; Do., 21. November, 19.30 bis 21.30 Uhr; Gebühr: 7,50 Euro.

– so nah … und doch so fern!? mit Dr. Paul Fischer; Do., 24. Oktober, 19.30 bis 21 Uhr; Gebühr: 8 Euro

mit Susanne Niemann; Di., 15. Oktober, 19 bis 21 Uhr; Gebühr: 9,90 Euro

von Fröbelsternen – neue Variationen mit Petra Eichhorn; Di., 12. November, 19.30 bis 21.30 Uhr; Gebühr: 8,40 Euro

Weiden Gartenobjekte kreativ gestalten mit Luzia Birle und Marion Kastner; Mo., 11. November, 19 bis 22 Uhr; Gebühr: 17,80 Euro plus Material je nach Verbrauch

mit Ursula Geus; drei Termine zur Auswahl: Mi., 23. Oktober, Mi., 27. November und Mi., 22. Januar; jeweils 20 bis 21.15 Uhr; Gebühr: 8 Euro

mit Gabriele Seitz-Opitz; Sa., 26. Oktober, 10 bis 17 Uhr; Gebühr: 26,60 Euro;

mit Anna Schaufler; zehn Termine ab Di., 1. Oktober, 18 bis 19 Uhr; Gebühr: 35,30 Euro

Hilfe Kurs vom Bayerischen Roten Kreuz Augsburg-Land; eine Teilnahmebestätigung für Führerscheinbewerber und betriebliche Ersthelfer (BG) wird ausgestellt; Sa., 16. November, 8.30 bis 17 Uhr, Gebühr: 50 Euro;

XIII – Weine sehen, riechen, schmecken mit Rosie Lemberger; Do., 16. Januar, 19 bis 22 Uhr; Gebühr: 27 Euro inkl. 16 Euro für Wein und Skript

mit Jacqueline Els; Do., 28. November, 19 bis 22 Uhr; Gebühr: 20 Euro inkl. 9 Euro Material

Kitchen – Voll verführerisch mit Annette Hlawatsch (geb. Diessl); Do., 10. Oktober, 19 bis 22.30 Uhr; Gebühr: 24,80 Euro inkl. 12 Euro Material

mediterran und wie man ihn richtig zubereitet mit Lisa Kremer; Do., 7. November, 19 bis 22 Uhr; Gebühr: 27 Euro inkl. 12,50 Euro Material

Sabine Müller, Zugspitzstr. 14, 86868 Mittelneufnach; Telefon 08262/2047, mittelneufnach@vhs-augsburger-land.de; www.vhs-augsburger-land.de

Themen Folgen