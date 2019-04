23.04.2019

Orgelsanierung steht im Mittelpunkt

Fünfstelliger Betrag wird für das Instrument in der Versöhnungskirche benötigt

Bei der diesjährigen Gemeindeversammlung der Versöhnungskirche in Lagerlechfeld der wurden von etwa 50 Teilnehmern einige teils schon länger drückende Themen besprochen. Fazit: Vorangegangene Überlegungen und Diskussionen wurden letztlich weitgehend bestätigt. Dabei geht es um die Gottesdienste, um die Orgelsanierung und um die Frage, wie die Kirche sinnvoll zu heizen wäre – insbesondere um die Schäden an der Orgel nicht noch zu vergrößern.

Gemeindepfarrer Leander Sünkel stellte zunächst das auf einer Klausurtagung im Herbst 2017 entwickelte und seitdem erprobte Gottesdienstkonzept mit festen Tauftagen und unterschiedlichen Gottesdienstschwerpunkten an den einzelnen Sonntagen im Monat zur Diskussion. Die Anwesenden ließen eine deutliche Zustimmung zur jetzigen Regelung erkennen. Die versuchsweise Einführung eines Abendgottesdienstes wurde ebenfalls mit Interesse von der Gemeinde aufgenommen.

Als zweiter großer Tagesordnungspunkt stand das Thema „Orgelsanierung“ auf dem Programm. Dazu erläuterte Gemeindekantor Wolfgang Reiber die Funktionsweise einer Orgel. Vor allem aber erfuhren die Anwesenden, welche Schäden der Orgelgutachter an der Orgel der Versöhnungskirche festgestellt hat und vor allem, welch finanzieller Aufwand für die Sanierung auf die Gemeinde zukommen wird. Reiber erläuterte die weitere Vorgehensweise zur Finanzierung der Maßnahme, die zwischen 25000 und 30000 Euro kosten wird, gemäß landeskirchlichem Fahrplan, samt Förderzuschuss- und Fundraising-Ideen.

Das Thema Orgel blieb auch in der weiteren Diskussion zentrales Kriterium. Die Frage war: Wie können wir die Kirche in Zukunft heizen? Das Problem: Die vorhandene Fußbodenheizung verursacht Tausende Euro an Energiekosten – fühlbar wärmer wird es den Gottesdienstbesuchern aber nicht. Ute Grimm-Müller erläuterte den Zuhörern den derzeitigen Stand der Überlegungen: Von Variante eins „Keine Heizung – Winterkirche“, über die Varianten zwei bis vier – Sitzpolsterheizung, Infrarot-Gasstrahler-Heizung sowie Sitzbankheizung – wurden die Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Werterhaltung der Orgel gemeinsam mit der Gemeinde diskutiert.

Den Abschluss der Versammlung bildete der Punkt „Informationen für die Gemeinde“. Unter anderem wurde auf die nun vorhandenen Sitzbänke im Kirchhof sowie die Zugangsmöglichkeit zur Kirche hingewiesen. Außerdem stellte Gemeindemitglied Jochen Zabold das neue Angebot eines offenen Männerkreises vor. Interessenten dafür können sich im Pfarrbüro informieren.

Vorausgegangen war der von Rudolf Schneider, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstands, geleiteten Gemeindeversammlung ein besinnlicher Kurzgottesdienst im Gemeindezentrum der Versöhnungskirche. Mit dem Ausblick unter anderem auf das Gemeindefest am 19. Mai wurde die Versammlung mit Kaffee und Kuchen und der Gelegenheit zum persönlichen Gespräch beendet. (SZ)