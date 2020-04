vor 20 Min.

Ostergottesdienste ohne Gläubige

Speisen werden aus der Ferne gesegnet

Die Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern werden wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ohne Beteiligung der Gläubigen gefeiert. Dies teilen die Pfarreiengemeinschaft Hiltenfingen-Langerringen und die Pfarreiengemeinschaft Lechfeld mit. Für die Pfarreien Langerringen, Westerringen, Gennach und Schwabmühlhausen gibt es Gottesdienste in Langerringen. Für die Pfarreien Hiltenfingen, Konradshofen und Scherstetten sind sie zentral in Hiltenfingen. Sie finden wie folgt statt: Donnerstag, 9. April, ab 19 Uhr, Karfreitag, 10. April, ab 15 Uhr, Karsamstag ab 10 Uhr sowie am Sonntag, 19. April, ab 9 Uhr. Die Osterkerzen der sieben Pfarreien werden gemeinsam gesegnet. Die Segnung der Speisen und Osterkerzen erfolgt bei der Feier der Osterliturgie aus der Ferne. Außer am Karfreitag läuten die Glocken in allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft zum Gottesdienst. Auch in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld werden die Gottesdienste ohne Beteiligung der Gläubigen gefeiert. Die Messen aus der Hauskapelle und Wallfahrtskirche können wie bisher auf der Internetseite www.katholisch-lechfeld.de live mitverfolgt werden. Nach den Gottesdiensten sind die Kirchen zum persönlichen Gebet geöffnet. Die Segnung der Palmbuschen und Speisen in den Osterkörben erfolgt ebenfalls aus der Ferne.

