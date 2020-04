vor 18 Min.

Ostern in Coronazeiten: Gemeinsam beten übers Internet

Die christlichen Gemeinden in Königsbrunn feiern das Osterfest dieses Jahr anders als sonst. Zum Karfreitag gibt es eine besondere Aktion.

Von Adrian Bauer

Ein Ostersonntag ohne Kirche ist für viele Gläubige schwer vorstellbar. Das Coronavirus hat daraus eine Realität gemacht: Feierliche Messen in der Gemeinschaft wird es in diesem Jahr nicht geben. Die christlichen Gemeinden in Königsbrunn haben sich darauf eingestellt und bieten auf verschiedenen Kanälen die Möglichkeit, von zu Hause aus Ostern zu feiern. Hier ein Überblick.

Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten klappt es nun mit der Liveübertragung von Gottesdiensten über das Internet. Gezeigt werden die Gottesdienste am Gründonnerstag um 19 Uhr, am Karfreitag um 15 Uhr und am Ostersonntag um 10 Uhr. Die Gottesdienste können nur live mitgefeiert werden und sind danach online nicht mehr abrufbar. Zum Livestream geht es über www.katholisch-in-koenigsbrunn.de.

Aktion in Königsbrunn: Blumenfotos zur Karfreitagsmesse

Zur Karfreitagsmesse gibt es noch eine Sonderaktion: Die Gläubigen sind aufgerufen, Fotos von ihren Blumen auf dem Balkon oder Garten per Mail an pg.koenigsbrunn@bistum-augsburg.de zu schicken oder in den Briefkasten des Pfarrbüros zu werfen. Die Fotos werden in der Übertragung der Karfreitagsfeier zum Kreuz gelegt. Zudem stellen die Mitarbeiter geistliche Impulse für Zuhause auf die Homepage.

An Ostern bleiben die Kirchen leer. Doch viele übertragen Gottesdienst im Internet. Bild: Hieronymus Schneider (Symbol)

Zudem gab es mit einem Rundbrief an alle Gemeindemitglieder weitere Angebote außerhalb des Internets. Die Pfarreiengemeinschaft bietet wochentags zwischen 9 und 12 Uhr unter 08231/96510 eine Telefonsprechzeit an für Menschen, denen zuhause die Decke auf den Kopf fällt. Zudem haben die katholische und evangelisch-lutherische Gemeinde einen gemeinsamen Gebetsaufruf gestartet. Täglich um 18 Uhr können Menschen gemeinsam beten, um so im Gebet verbunden zu bleiben.

Kurz vor Ostern hat die Gemeindeleitung eine Sonderausgabe des Pfarrbriefs auf die Beine gestellt, die 67 Austräger an alle Mitglieder verteilt haben. Sie soll vor allem Mut machen und über die kommenden Aktionen informieren. Dazu gehöre ebenfalls eine Telefonaktion, erklärt Pfarrer Ernst Sperber: „In manchen Häusern breitet sich ein Gefühl von Vereinsamung aus. Dagegen wollen wir einschreiten mit unserem Ratschtelefon unter der Nummer 0151/70121541“. Freiwillige Helfer können sich im Pfarrbüro melden. Für größere Sorgen und Probleme gibt es ein Seelsorgetelefon. Unter der Telefonnummer 0821/4501718 ist von 8 bis 22 Uhr ein Pfarrer, eine Pfarrerin, ein Diakon oder eine Diakonin aus dem Dekanatsbezirk erreichbar.

Gottesdienste werden trotzdem gefeiert

Trotz der Einschränkungen werden wie jedes Jahr seit 1862 in der St. Johannes-Kirche an Karfreitag und Ostersonntag Gottesdienste gefeiert. Die Pfarrerschaft und der Diakon der Gemeinde werden am Karfreitag, 10. April, zur Sterbestunde um 15 Uhr die Liturgie feiern. Ebenso am Ostersonntag, 12. April, um 7 Uhr die Osterliturgie mit dem Entzünden der Osterkerze. Videos davon erscheinen auf dem Youtube-Kanal „Königsbrunn Evangelisch“ und der Gemeinde-Homepage www.koenigsbrunn-evangelisch.de. Zudem haben Mitglieder des geistlichen Teams Videos mit Gedanken zu Kreuz und Karfreitag und zur Osterbotschaft gestaltet. Diese sind ab Gründonnerstag um 17.30 Uhr abrufbar.

Ein Beispiel: Auch die evangelische die Kirchengemeinde Diedorf überträgt ab Palmsonntag die Gottesdienste digital. Bild: Marcus Merk

Anders als die anderen Gotteshäuser darf das Gemeindezentrum der evangelischen Gemeinschaft nicht zum stillen Gebet geöffnet werden. So ist im Raum, wo sonst die Gottesdienste gefeiert werden, Platz für das Übertragungsstudio. Die EVG hat bereits seit drei Wochen Gottesdienste aufgezeichnet und online bereitgestellt. Nach einer Begrüßung gibt es eine Predigt für die Erwachsenen von Pastor Armin Köhler und einen Kindergottesdienst von Kinderpastor Tobias Pampa. Am Ostersonntag gibt es einen Live-Gottesdienst, der teils vom Königsbrunner Pastor, teils von der bayernweiten Gemeinschaft gestaltet wird.

Unter zuhause.evg-koenigsbrunn.de können die Videos abgerufen werden. Am Karfreitag plant die Gemeinschaft einen interaktiven Gottesdienst. Neben der gemeinsamen Abendmahlfeier können die Besucher sich über die App Zoom einklinken und kurze Beiträge bringen. Zudem findet derzeit die Gebetswoche statt, bei der Mitglieder bis Ostersonntag abwechselnd ununterbrochen beten sollen.

Gottesdienst in Königsbrunn: Die Gemeinde ist interaktiv

Die Gemeinschaft nutzt die moderne Technik für zahlreiche Aktivitäten. Täglich werden per Mail oder den Messenger-Dienst Telegram Ermutigung und Gebetsimpulse verschickt. Über Zoom finden virtuelle Treffen der zahlreichen Kleingruppen statt, die einen stattlichen Teil des Gemeindelebens ausmachen. Zudem gibt es über die App jeden Abend ab 20 Uhr einen interaktiven Lobpreis.

Die evangelisch-lutherische und die katholische Gemeinde bieten gemeinsam mit der Stadt Königsbrunn einen Einkaufs- und Besorgungsdienst für erkrankte und gefährdete Menschen an. Interessenten können sich wochentags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr unter 08231/606-260 melden.

