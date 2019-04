17.04.2019

PM-Chef Stefan Egger: "Das Tanzverbot ist nicht mehr zeitgemäß"

Plus Von Gründonnerstag bis Karsamstag sollen die Bürger an die Leiden Jesu denken, deshalb gilt in Bayern ein Tanzverbot. PM-Betreiber Stefan Egger hält davon wenig.

Von Daniel Weber

Stefan Egger wird trotz des Feiertags am Karfreitag nicht in Feierlaune sein. Und damit ist er nicht alleine. Der Betreiber des PM in Untermeitingen wird seine Disco am Freitag geschlossen lassen. Viele seiner Gäste würden sich zwar gerne auch an diesem Freitag zur Musik bewegen, ist er überzeugt. Das Tanzverbot des Freistaats Bayern verbietet es ihnen aber.

„Vor ein paar Jahren hatte ich am Karfreitag noch geöffnet“, erinnert sich Egger. Dass das gegen das Gesetz verstößt, habe er gar nicht gewusst: „Ich komme aus Österreich, bei uns gab es kein Tanzverbot.“ Als dann die Polizei vor der Disco auftauchte und ihn belehrte, sei er ziemlich überrascht gewesen. Tanzverbote kosten den Untermeitinger Discobetreiber viel Geld Dass der Discobetreiber kein Fan des Tanzverbots ist, überrascht wenig. Egger versichert, dass ihn die Vorschriften des Freistaats mehr als nur ein paar Euro kosten: Er habe nur 50 Öffnungstage im Jahr, vier seien von Tanzverboten betroffen. Damit müsse er auf fast zehn Prozent seiner Discotage und auf den gleichen Teil seines Umsatzes verzichten. Das interessiere allerdings weder seinen Vermieter noch die Gema oder seine Mitarbeiter, die ihn jeden Monat gleich viel Geld kosten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Seit die Polizei wegen des Tanzverbots vor dem PM stand, hält sich Egger an die Vorschrift. Natürlich sei er nicht böse auf die Polizeibeamten, die nur ihren Job machten, stellt er klar. Doch das Verbot an sich halte er für nicht mehr zeitgemäß. „Ich finde, es gehört zu einer freien Gesellschaft, tanzen zu dürfen, wann man will.“ Sehr viele seiner Gäste seien Konfessionslose, Muslime oder Andersgläubige, die sich nicht für christliche Feiertage interessieren. Und wer über die Leiden Jesu nachdenken wolle, könne dies auch tun, wenn das PM geöffnet hat. Zwar dürfte Egger Gäste in die Disco lassen, laute Musik ist aber verboten Egger dürfte nach dem Feiertagsgesetz zwar Gäste in die Disco lassen und Alkohol ausschenken, doch die Lautsprecher müssten sehr leise bleiben. Einmal habe er während eines Tanzverbots eine Silence Night veranstaltet und Kopfhörer im PM verteilt, damit die Leute so zur Musik des DJ tanzen konnten. „Es war ein eigenartiges Gefühl, über die Tanzfläche zu laufen und alles war still“, erinnert sich Egger. Die Aktion sei zwar völlig legal gewesen, wegen der seltsamen Atmosphäre wolle er sie jedoch nicht wiederholen. Eine Ausnahmegenehmigung für Karfreitag konnte Egger nicht bekommen. Diese Möglichkeit gibt es in Bayern seit 2016, so hat es das Bundesverfassungsgericht beschlossen. Der Bund für Geistesfreiheit München hatte geklagt, weil 2007 seine „Heidenspaß-Party“ am Karfreitag verboten wurde. Seit dem Urteil sind Veranstaltungen erlaubt, die sich auf Glaubens-, Bekenntnis- oder Versammlungsfreiheit berufen können. Das nutzt Egger wenig: „Wir machen ja nur eine ganz normale Party.“ Von Gründonnerstag bis Karsamstag gilt das Tanzverbot In Bayern gilt nicht nur am Karfreitag ein Tanzverbot, sondern von Gründonnerstag um zwei Uhr Früh bis Karsamstag um 24 Uhr. Das PM bleibt deswegen am Freitag geschlossen. Am Samstag hat es wie gewohnt ab 22 Uhr geöffnet: „Die Gäste können rein, es gibt leise Hintergrundmusik. Ab Mitternacht ist dann wieder normaler Betrieb inklusive Tanzen“, sagt Egger. Weil die Disco bis 5 Uhr geöffnet habe und es ohnehin eine Zeit dauere, bis die Gäste in Stimmung seien, werde das Tanzverbot die Veranstaltung nicht groß stören. Weil Egger am Ostersonntag für eine Osterparty die Türen öffnet, hat er an diesem Wochenende trotz Karfreitag zwei offene Tage. Lesen Sie dazu auch den Kommentar unseres Autors: Tanzverbot: Dieses Relikt muss weg

