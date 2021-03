vor 36 Min.

PM Untermeitingen: Erst Schnelltests, jetzt auch Strand und Cocktails

Plus Vergangenes Jahr sattelte die Disko PM in Untermeitingen von Nachtleben auf Corona-Schnelltestzentrum um. Nun eröffnet auf dem Areal ein Strandbiergarten.

Von Victoria Schmitz

Vor genau einem Jahr, im März 2020, schlossen Diskotheken in Deutschland. Seitdem steht das Nachtleben still und die Klubs sind leer. Nicht im PM Untermeitingen: Unter der Diskokugel von Stefan Egger entstand im vergangenen Jahr ein Corona-Schnelltestzentrum. Weil auch momentan keine Öffnung der Disko in Aussicht ist, gibt es nun wieder neue Pläne: Ein Strandbiergarten soll auf dem Areal des Lechparks aufmachen.

Der Biergarten, der "PM Beach Lounge" heißen soll, zählt zur Außengastronomie und darf deshalb öffnen. Seit Kurzem liegen 60 Tonnen Sand auf dem Areal des Lechparks. "Die ersten zehn Tonnen Sand sahen nach Kinderspielplatz aus", erinnert sich Stefan Egger, der die Menge der ersten Lieferung nicht einschätzen konnte. Fünf weitere Mal musste ein Sattelschlepper vom Kieswerk anrücken, damit Egger genug Sand für seinen neuen Strandbiergarten hatte. Mit den Sandmassen soll Urlaubsstimmung in den Lechpark kommen.

"Vamos a la playa" im Lechpark

Auf der großen Sandfläche wird es bald Sitzecken und Liegestühle geben. Palmen und Surfbretter sollen zum "Beach-Summer-Lounge-Style" beitragen, wie Egger sein Konzept beschreibt. Mit seinem Team arbeitete er die vergangenen Wochen daran, 200 Europaletten aufzupeppen und als Sitzmöbel schick zu machen. Dazu ließ er sich von "Do-it-yourself"-Videos auf Youtube inspirieren.

Die PM Beach Lounge wird keine Outdoor-Disko

Außerdem wird es einen kleinen Kinderspielplatz im Sand mit Baggern und Sonnendach geben. Egger möchte, dass alle Altersgruppen willkommen sind. Gäste sollen zum Erholen, Prosecco oder Kaffee trinken kommen und Freude treffen - all das, was in den vergangenen Monaten nicht so recht möglich war.

Stefan Egger betont, dass es sich bei seiner "Beach Lounge" nicht um eine Outdoor-Disko handeln wird. "Alle aktuellen Hygienemaßnahmen gelten auch bei uns", sagt er. Masken, Mindestabstand und getrennter Ein- und Ausgang gehören dazu. Auch müssen zur Kontaktverfolgung die persönlichen Daten hinterlegt werden. Der Diskothekenbetreiber möchte jedoch nicht wie die meisten Gastronomen im vergangenen Jahr auf handschriftliche Zettel setzen, sondern eine App zur Kontaktverfolgung einsetzen.

An Ostern soll es los gehen

Egger rechnet damit, am Osterwochenende öffnen zu können. Einerseits komme es auf das Wetter an, dass gerade noch nicht nach Strand und Sonnenschein rufe. Andererseits "hängt die Öffnung von der Politik ab", sagt er. Egger ist aber vorbereitet, die Türen des Strandbiergartens sobald wie möglich zu öffnen. Der Sand müsse die nächsten Tage noch geplättet werden. Ansonsten sagt er: "Eigentlich ist alles fertig, wir müssten nur noch die Polstermöbel und die Deko rausstellen, dann könnte es losgehen".

Corona-Schnelltestzentrum: So sieht es momentan drinnen in der Untermeitinger Disco PM aus. Bild: Marcus Merk

Umschulung vom Cocktail-Mixen zum Abstrichnehmen



Nicht nur die Hygienemaßnahmen machen Corona zum Thema bei Eggers neuester Geschäftsidee. Bereits im Dezember 2020 öffnete in den Räumen der Disko PM ein Schnelltestzentrum. Einige Mitarbeiter schulten dafür vom Cocktail-Mixen auf den Nasen-Rachen-Abstrich um. Das Testzentrum soll bestehen bleiben, denn "die Nachfrage ist immer noch unglaublich hoch". In letzter Zeit kämen laut Egger besonders viele Eltern mit Kindergartenkindern und Berufspendler, die einen negativen Test als Nachweis benötigten. Momentan sind die Schnelltests noch kostenpflichtig. Egger hat das PM bei der Kassenärztlichen Vereinigung listen lassen, damit er bald auch kostenlose Schnelltests anbieten kann.

