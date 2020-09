14:00 Uhr

Papier-Autokennzeichen in Schwabmünchen aufgeflogen

Ein selbst hergestelltes Kennzeichen hat ein Mann an seinem VW Passat in Schwabmünchen angebracht.

Ein Autofahrer bastelt sich ein Autokennzeichen aus Papier. Blöd nur, dass es regnet: Das Kennzeichen löst sich auf und fällt der Polizei auf.

Kaum zu glauben: Ein selbst hergestelltes Kennzeichen hat ein Mann an seinem VW Passat angebracht. Laut Polizei hatte er dazu Buchstaben und Zahlen auf einen Karton gesprüht. Das falsche Kennzeichen fiel dann einer Streife der Polizei am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße in Schwabmünchen auf.

Wegen des Regens hatte sich das Schild aus Papier bereits gelöst. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei dem 35-jährigen Fahrer eine geringe Menge Rauschgift gefunden. Ihn erwarten jetzt Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstößen nach der Abgabenordnung und dem Betäubungsmittelgesetz. (mcz)

