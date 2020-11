vor 1 Min.

Papiertonnen brennen in Bobingen: Polizei sucht nach heißer Spur

Vandalismus und Zerstörungswut in Bobingen reißen nicht ab. Am Sonntagabend mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil es in der Jahnstraße brannte. Unbekannte hatten zwei Müllcontainer in Brand gesteckt. Am Montagmorgen bot sich ein Bild der Verwüstung.

Plus Die Vandalismus-Serie in Bobingen reißt nicht ab: Am Wochenende brannten drei Papiercontainer nahe des Rathauses.

Von Maximilian Czysz

Das Papier in den Containern stand lichterloh in Flammen, als die Bobinger Feuerwehr am Sonntag gegen 21.30 Uhr alarmiert wurde.

Durch die starke Hitze wurden im näheren Umfeld des Rathauses und in der Jahnstraße auch ein Baum sowie der Asphalt der Straße beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Bereits in der Nacht zuvor waren die Freiwilligen der Feuerwehr gefordert.

Zigarettenkippe löst in Bobingen Balkonbrand aus

Am Samstag gegen 1.15 Uhr brannte es auf einem Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße. Wie sich herausstellte, wurde vermutlich eine Zigarettenkippe in einem Blumenkasten aus Plastik ausgedrückt. Das Material fing dann zu brennen an. Die Flammen griffen letztlich auf das Balkongeländer über, konnten aber von der Feuerwehr Bobingen gelöscht werden. Laut Polizeiangaben beträgt der Schaden rund 3000 Euro. Mit der Vandalismus-Serie hatte der Brand nichts zu tun. Sie hält die Polizei seit Wochen auf Trab.

Polizei nimmt Kontakt zu Schulen auf

Zerstörte Bänke, zerschlagene Scheiben, beschmierte Hauswände, brennende Tonnen, eine demolierte öffentliche Toilettenanlage und ein angezündetes Insektenhotel: Der Schaden summiert sich mittlerweile auf mehr als 10.000 Euro. Der Polizei fehlt eine heiße Spur. Dienststellenleiter Artur Dachs versichert: "Wir machen alles, was möglich ist. Wir wollen die Serie so schnell wie möglich aufklären und beenden." Nachts sind Streifenwagen und Beamte in Zivil auf den Straßen unterwegs. Doch bislang ohne Erfolg. Einmal wurde sogar der Außenspiegel an einem Polizeifahrzeug abgerissen. Die Beamten waren gerade zu Fuß unterwegs. Auf der Suche nach Hinweisen nahm die Polizei auch Kontakt zu Schulen auf. Sie erhofft sich Informationen. Denn: "Jeder Hinweis kann zielführend sein, auch wenn er anonym ist", sagt Artur Dachs.

Belohnung von 1000 Euro ausgelobt

Auch die Stadt hat sich eingeschaltet. In einem offenen Brief wurde schon vor einigen Wochen der Vandalismus verurteilt. Wörtlich heißt es: "Diese Straftaten sind keine Bagatelldelikte mehr, sondern Ausdruck blinder Zerstörungswut, die in unserer Stadt keinen Platz haben. Wir dulden keine Angriffe auf das Eigentum der Bürger und lassen nicht zu, dass unsere gesamte Bobinger Jugend durch das Missverhalten Einzelner unter Generalverdacht gestellt wird."

Zu den jüngsten Vorfällen, den drei angezündeten Papiercontainern, gibt es noch keinen Hinweis. Die Schwierigkeit an der Sachbeschädigung durch Brandlegung: Ein Papiercontainer brennt innerhalb kürzester Zeit, die Täter sind binnen Sekunden wieder verschwunden. "Da fehlt dann die Wahrnehmbarkeit", sagt Polizeichef Artur Dachs.

Zeugen können sich direkt an die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 oder die Stadt Bobingen unter der Telefonnummer 08234/8002-15 wenden.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen