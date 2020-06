vor 7 Min.

Partnerschaft: Was Langerringen und La Baconniére verbindet

Plus Vor 20 Jahren unterzeichneten Vertreter aus beiden Gemeinden die offizielle Partnerschaftsurkunde. Wie die Orte zueinander fanden und was seitdem passiert ist.

Von Hieronymus Schneider

Am 17. Juni ist der 20. Geburtstag der Partnerschaft Langerringens mit der französischen Gemeinde La Baconnière. An diesem Tag im Jahr 2000 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister Hermann Urban und Eugène Coquemont vor dem Rathaus von La Baconnière die offizielle Partnerschaftsurkunde. Doch wie kam es zu dieser seit nunmehr 20 Jahren florierenden Partnerschaft und wie fanden diese mehr als 1200 Kilometer entfernten Orte zueinander?

Die Beziehung mit Altenmünster scheiterte

Den Nährboden dazu bildete der deutsch-französische Vertrag von 1963, mit dem die jahrhundertealte Rivalität beendet und eine friedliche Zusammenarbeit in Europa eingeleitet wurde. Daraufhin entstanden Partnerschaften in den Regionen und der Bezirk Schwaben kooperierte mit dem Departement Mayenne, das zwischen der Normandie und der Bretagne liegt. Diese Bezirkspartnerschaft sollte auf die Ebene von Gemeinden vertieft werden. La Baconnière hatte bereits Beziehungen mit Altenmünster aufgenommen, doch diese scheiterten. So suchte das Partnerschaftskomitee nach einer anderen schwäbischen Gemeinde.

Am Volkstrauertag 1996 kam ein Besuch des „Vereins der Parachutisten“ (Fallschirmspringer) von Laval beim Veteranen- und Soldatenverein Langerringen zustande. Egbert Quass, der Vorsitzende der Langerringer Veteranen, empfing die französischen Soldaten. Der damalige Chef der Handwerkskammer von Laval informierte seinen Bekannten Bernard David, der damals Präsident des Partnerschaftskomitees von La Baconnière war, von diesem Treffen. Der konnte zwar nicht mitfahren, aber er schickte seine Frau Jocelyne als Stellvertreterin mit den französischen Parachutisten nach Langerringen. Beim gemeinsamen Essen im Deutschen Haus sprach Jocelyne David mit Bürgermeister Hermann Urban, ob eine Partnerschaft mit Langerringen möglich wäre. Das war der Beginn der Beziehung.

Franzosen waren am Volkstrauertag zu Besuch in Langerringen

Im Juni 1997 besuchte eine erste Gruppe von sieben Personen aus La Baconnière Langerringen. Bürgermeister Urban lud die Gäste zu einem Grillfest ein. Da kein Dolmetscher dabei war, kam man auf die Idee, bei Dr. Jean-Pierre Kremer anzufragen, der kurz vorher aus München nach Langerringen gezogen war und als Luxemburger die französische Sprache beherrscht. Bei diesem Grillfest freundeten sich beide Parteien an und Kremer wurde eine feste Größe der Partnerschaft.

Beim ersten Besuch in La Baconnière wurde wie bei Asterix ein Schwein am Spieß gegrillt. Bild: Hieronymus Schneider

Bei dieser Begegnung stellte sich heraus, dass der inzwischen verstorbene Albert Sauvage als ehemaliger Kriegsgefangener in Deutschland die treibende Kraft für die Versöhnung auf französischer Seite war.

Zum ersten Gegenbesuch der Langerringer in La Baconnière kam es schon im September 1997. Zwölf Personen fuhren mit zwei Autos als erste Kerntruppe dorthin. Beim legendären Fest mit einem gegrillten Schwein am Spieß wurde sozusagen die „Verlobung“ der beiden Partnergemeinden gefeiert. Die erste Busreise nach La Baconnière fand im Juli 1998 statt, zu der Zeit als Frankreich im eigenen Land erstmals Fußballweltmeister wurde. Die „Spiele ohne Grenzen“ auf dem Freizeitgelände „Briquetterie“ bleiben in Erinnerung, auch weil das abschließende Feuerwerk einen Buschbrand auslöste.

Hermann Urban (links) mit dem ehemaligen Kriegsgefangenen Albert Sauvage. Bild: Hieronymus Schneider

Im August 1998 fand der erste Jugendaustausch mit 22 französischen Jugendlichen in Langerringen statt. Karola Piel hat ihn ins Leben gerufen und nun seit 20 Jahren zusammen mit ihrem Mann Johannes und vielen Helfern jedes Jahr entweder in Langerringen oder in La Baconnière mit Aufenthalten in Jugendherbergen und interessanten Programmen durchgeführt.

Der erste Bus aus La Baconnière mit 45 Gästen und einer Folkloregruppe kam zum ersten Langerringer Markttreiben im September 1998 an.

Im Januar 1999 wurde der Partnerschaftsverein gegründet

Am 14. Januar 1999 wurde der Partnerschaftsverein mit Jean-Pierre Kremer als erstem und Thomas Sauerbrey als zweitem Vorsitzenden mit 50 Mitgliedern gegründet. Im Juli gab es dann den ersten Familienaustausch in Langerringen mit 47 französischen Besuchern.

Zur Unterzeichnung der Partnerschaftscharta der beiden Gemeinden und der Freundschaftsurkunde der beiden Partnerschaftsvereine am 17. Juni 2000 fuhren zwei Busse mit 85 Personen inklusive der Langerringer Musikkapelle nach Frankreich. Der Festabend mit einem fröhlichen Umzug durch La Baconnière mit abschließendem Feuerwerk war die Initialzündung für die Belebung der Partnerschaft. Ein Zeichen der Versöhnung war die Kranzniederlegung durch Bürgermeister Urban und einigen Gemeinderäten am Kriegerdenkmal für die französischen Opfer der beiden Weltkriege.

Langerringens Bürgermeister unterzeichnet die Partnerschaftsurkunde mit seinem Kollegen Eugène Coquemont am 17. Juni 2000. Bild: Hieronymus Schneider

Zwei Busse fuhren von Langerringen nach La Bacconiére

Ein Jahr später im Juli 2001 wurde die Partnerschaft mit der Gegenzeichnung der Charta in Langerringen endgültig besiegelt. Eine Läufergruppe aus La Baconnière legte den Weg in Begleitung von acht Langerringern mit Marathonläufer Konrad Dobler an der Spitze im Laufschritt zurück. Auf französischer Seite führte der neue Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Alain Gouvenou, die Staffel an. Er forciert bis heute die Verbindung maßgeblich zusammen mit Konrad Dobler, der ab 2002 als Bürgermeister dafür verantwortlich war.

Als im Jahre 2008 mit Martine Duval eine Frau der ersten Stunde dieser Partnerschaft in La Baconnière Bürgermeisterin wurde, waren beide Gemeinden voll auf Partnerschaftskurs. Nach dem Tod von Altbürgermeister Hermann Urban wurde der Platz vor dem Rathaus von La Baconnière und ein Festsaal nach ihm benannt. Höhepunkte der in jedem Jahr stattfindenden Familien- und Jugendaustausche waren das Mayenne-Fest mit historischem Hochzeitszug und Einweihung des La-Baconnière-Platzes in Langerringen im Jahr 2004 und 2005 die „Re-Tour de France“ mit Fahrrädern von Langerringen nach La Baco mit 14 Radlern und Begleittross.

Bernard David (links) und Jean-Pierre Kremer besiegelten die Freundschaft. Bild: Hieronymus Schneider

Das Vorstandsteam des Partnerschaftsvereins wandelte sich harmonisch. Rudi Kempter führt den Verein seit 2011 als Nachfolger von Jean-Pierre Kremer, der mit einigen anderen Gründungsmitgliedern immer noch aktiv dabei ist. Bei den Besuchen mit Ausflügen und Festabenden entstanden tiefe Freundschaften zwischen deutschen und französischen Familien und man lernte das jeweils andere Land kennen.

Ein Langerringer Maibaum in der französischen Partnergemeinde

Zum zehnjährigen Bestehen wurde erstmals ein Maibaum in La Baconnière aufgestellt, der in drei Teilen mit dem Bus dorthin transportiert wurde. Beim Gegenbesuch im Jahr 2011 wurde eine geschnitzte Holzbank mit den beiden Symbolfiguren „Johann Weißbier und Jean Pommeau“ von den Gästen mit nach La Baconnière genommen. Sie ziert bis heute den dortigen Rathausplatz. Ab 2014 führte der neue Bürgermeister Jean-Louis Desmot die Partnerschaft mit Konrad Dobler fort. Im Jahre 2016 gab es nochmals eine Radtour einer Langerringer Gruppe zum Familienaustausch nach La Baconnière.

Zum 20. Jubiläum war ein großes Fest in La Baconnière geplant, welches aber wie bereits berichtet wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste. Deshalb konnten sich auch die neuen Bürgermeister der Partnergemeinden noch nicht kennenlernen.

Im kommenden Jahr soll dann der runde Geburtstag in Langerringen gefeiert werden. Der Partnerschaftsverein hofft auf viele Gäste und auf viele Langerringer, die diese als Gastgeber in ihren Häusern aufnehmen.

