vor 24 Min.

Partygäste stehlen 38000 Euro teures Auto vor PM

Ein 21-jähriger Mann möchte nach einem Discobesuch nach Hause fahren: Da bemerkt er, dass seine Schlüssel und sein Auto weg sind.

Diesen Discobesuch wird ein 21-jähriger Mann so schnell nicht mehr vergesse. Der junge Mann war in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Diskothek PM in Untermeitingen und wollte gegen 4.15 Uhr nach Hause fahren, als er bemerkte, dass sein Autoschlüssel weg ist. Diesen hatte er zuvor in seiner Hosentasche.

Als er auf den Parkplatz der Diskothek ging, war sein 38000 Euro teurer Audi verschwunden. Nachdem der Geschädigte sofort die Polizei verständigte, wurde das teure Fahrzeug im Rahmen einer Fahndung wenige Stunden später im Augsburger Stadtteil Pfersee gefunden. Zwei polizeibekannte 19-jährige Augsburger, die im Besitz des Fahrzeugs waren, wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen sollen ergeben, ob die beiden Männer nur eine Spritztour machen wollen, oder mehr mit dem Auto vorhatten. (mili)

Themen Folgen