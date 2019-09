vor 20 Min.

Patrozinium mit Weißwurstfrühstück

Nach dem Gottesdienst wird neben der Frauenkirche gegessen und geplaudert

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten in den vergangenen zwei Jahren ist die Frauenkirche am Ulrichsberg in Schwabmünchen nunmehr komplett fertig saniert – auch außen. Feierliche Wiedereröffnung war bereits am 1. Mai, aber da gab es eben noch einiges im Außenbereich nach dem Winter zu vervollständigen.

Am Sonntag, 15. September, kann jetzt auch in einer heiligen Messe um 9 Uhr das Patrozinium gefeiert werden und nach dem Gottesdienst bei gutem Wetter im Süden direkt an der Kirche mit Weißwürsten, Wienern, Brezeln und Semmeln sowie Getränken zusammen gesessen und geplaudert werden. In solch geselliger Runde will zudem Verwaltungsleiter Christian Weh erläutern, wie sich der Bauverlauf zusammengefasst nach der Fertigstellung dargestellt hat. (SZ)

Themen Folgen