vor 58 Min.

Peitschende Flammen treiben den Winter rasant aus

Beim Scheibenfeuer bei Langenneufnach brennt die Strohpuppe bereits nach kurzer Zeit

Von Siegfried P. Rupprecht

Dieses Mal ging es beim Scheibenfeuer an der Ortsverbindung zwischen Langenneufnach und Mickhausen ziemlich schnell: Bereits nach rund 20 Minuten loderte die Strohpuppe auf dem langen Stab. Damit war – zumindest symbolisch – die dunkle Jahreszeit verbannt. Nebenbei wurden auch alle Menschen, die sich im Feuerschein aufhielten, bis zum nächsten Spektakel vor Krankheit und Unglück geschützt.

Etwa 200 Besucher hatten sich auf der gemeindlichen Wiese am Ziegelberg eingefunden. Pünktlich schoben die Organisatoren des Scheibenfeuers um Andreas Thoma die ölgetränkten Fackeln in das aufgeschichtete Stroh rund um den fünf mal fünf Meter großen und circa sieben Meter hohen Holzturm. Schon nach kurzer Zeit knackte und prasselte das vor allem aus Holzpaletten bestehende Gebilde. Rauchschwaden stiegen in die Höhe. Sie waren weit im Umkreis des Dorfes zu sehen.

Der böige Wind fachte die Flammen immer wieder kräftig an, trieb sie im Nachthimmel meterhoch nach oben. Dann brandete Beifall und Anfeuerungsrufe auf. Die Brandsäule hatte die Strohpuppe, die sogenannte Funkenhexe, erreicht und sie nach wenigen Sekunden verschlungen.

Auffallend war, dass viele Eltern mit ihren Kindern dem Spektakel beiwohnten. Wolfgang Maurer war mit Frau und seinen beiden Töchtern gekommen. Das Winteraustreiben sei schönes Brauchtum, das es gilt, in der schnelllebigen Zeit aufrechtzuerhalten, meinte er. Die beiden Mädchen waren vor allem von der Kraft des Feuers und der fast andächtigen Atmosphäre fasziniert. An Hexenverbrennungen denke er da in keinem Fall, verdeutlicht der Familienvater. Das Scheibenfeuer sei Brauch und habe seines Wissens nie etwas mit Hexenwahn zu tun gehabt.

Emilia Altoff nannte das Scheibenfeuer eine „eindrucksvolle Sache“. Auch sie war mit Mann und Kindern anwesend. „Wo sieht man schon so ein großes Feuer und so viele Geselligkeit“, fragte sie. Sie komme aus der Tschechei, von dort kenne sie solche Spektakel nicht. „Hexenverbrennungen?“ Das höre sie zum ersten Mal.

Auch Gabriele Wenninger sah in dem Scheibenfeuer vor Ort eine lieb gewonnene Tradition, um den Winter auszutreiben. Gleichzeitig wolle sie mit ihrem Besuch den Organisatoren ihre Wertschätzung ausdrücken. „Da haben viele Menschen für die Dorfgemeinschaft ihre Freizeit geopfert“, betonte sie und verwies in diesem Zusammenhang noch auf das sogenannte Scheibenschlagen. „Dabei wurden durchbohrte Baumscheiben an Drähten befestigt und im Feuer zum Glühen gebracht“, erzählte sie. „Wenn man sie dann in der Luft kreisen ließ, flogen die Funken.“ Das sei lange Zeit von den Kindern im Ober- und Unterdorf von Langenneufnach praktiziert worden.

Themen folgen