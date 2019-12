vor 3 Min.

Penalty-Bar bleibt Pächter in der Eishalle

Betreibergesellschaft verlängert Vertrag mit Wirtsleuten

Seit 2013 gibt es die Penalty-Sportsbar in der Königsbrunner Eishalle. Kurz vor Jahresende und Ablauf des Pachtvertrags hat die Betreibergesellschaft „Betrieb und Verwaltung der Eishalle Königsbrunn“ (BVE) den Vertrag mit dem bisherigen Pächter verlängert. Bereits vor einem Jahr haben die BVE und Wirt Ismail Cevik, der gemeinsam mit Erkan Can als Trachtenheim Königsbrunn GbR als Pächter auftritt, die ersten Gespräche aufgenommen. Am Ende hat man sich auf einen Dreijahresvertrag geeinigt, mit Option auf eine weitere Verlängerung.

„Nach der Insolvenz des EV Königsbrunn, der damals die Gastronomieräume gepachtet hatte, waren wir froh, mit Herrn Cevik einen mutigen und verlässlichen Partner für die Lokalität gefunden zu haben“, sagt BVE-Vorsitzender Maximilian Semmlinger. „Ismail Cevik hat in den vergangenen Jahren die Penalty-Bar zu einem attraktiven Treffpunkt für zahlreiche Sportler gemacht. Deswegen war er unser erster Ansprechpartner, als es um die Verlängerungsgespräche ging.“

Während der Sommerpause wird die BVE große Teile der Penalty-Bar renovieren lassen, um die Aufenthaltsqualität in der Sportsbar zu verbessern. (SZ)

