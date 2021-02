17.02.2021

Pfarrer Franz Schmid nimmt erneut Abschied von Bobingen

Plus Seinen nächsten Geburtstag wird der Pfarrer im Ruhestand, Franz Schmid, schon in seinem Heimatort Illertissen feiern. Nach knapp sechs Jahren in Bobingen zieht er um.

Von Anja Fischer

"Das war eigentlich nicht so geplant", gibt der Geistliche in Rente, der von 1978 bis 1999 21 Jahre in Bobingen Stadtpfarrer war, zu. Aber im Leben gehe eben vieles nicht nach Plan.

Notwendig gemacht hat diesen Schritt das Älterwerden. "Vor einiger Zeit haben wir, meine Haushälterin Maria Furnier ganz sachlich überlegt, wie es weitergehen soll", sagt Schmid. Es sei klar gewesen, dass seine Haushälterin auf Dauer keine zwei Haushalte mehr mitversorgen könne. "Und aus mir wird sicherlich kein Hausmann mehr", lacht Franz Schmid. So sei man übereingekommen, sich nach neuen Möglichkeiten umzusehen. Schmid habe ursprünglich im südlichen Raum Augsburg bleiben wollen und einen Umzug nach Illertissen nur als vage Möglichkeit im Hinterkopf gehabt. Aber dann entstand dort unter der Trägerschaft der Caritas eine neue Seniorenwohnanlage mit einem umfassenden Betreuungsangebot. Unter anderem auch mit der Möglichkeit, hauswirtschaftliche Dienstleistungen buchen zu können. Gleich nebenan sei zudem ein bestehendes Senioren- und Pflegeheim mit einer sehr schönen großen Hauskapelle, die dem Geistlichen dann zur Verfügung stehen wird.

Umzug von Bobingen in die alte Heimat Illertissen

"Zuletzt habe ich in Illertissen meine Verwandtschaft und auch alte Freunde", sagt Pfarrer Franz Schmid die Vorteile eines Umzugs auf. Da habe er einfach zugreifen müssen. Nun freue er sich darauf, wieder mehr Zeit mit den alten Kontakten verbringen zu können. "Ich werde sicherlich nicht vereinsamen oder mich zurückziehen", verspricht Schmid. Im Gegenteil, er könne sich auch in Illertissen wieder eine Mitarbeit in der Pfarrgemeinde vorstellen. Allerdings werde er da seinem Alter Respekt zollen und nicht mehr in einem Umfang wie in Bobingen tätig sein.

Schöne Erlebnisse und Erinnerungen

Wenn auch manches leichter sein wird, vieles wird eine Umstellung für den Ruhestandsgeistlichen bedeuten. "Ich muss mich im Alltag nun trotzdem um viele Dinge kümmern, die mich vorher nichts angingen", sagt er und lacht. Aber vielleicht sei das auch gut, mit neuen Herausforderungen bleibe man fit. Trotzdem, die langen Gespräche und der Austausch gerade mit Maria Furnier werden ihm fehlen. Seine Ruhestandszeit in Bobingen hat er genossen, empfand die Zeit als "innerlich zufriedenstellen". Er sei eingebunden gewesen in das Leben in der Pfarrgemeinde und habe viele schöne Erlebnisse in Bobingen und mit den Bobingern gehabt. Besonders ans Herz gewachsen ist ihm in dieser Zeit das AWO-Seniorenheim. Hier bedauert er, dass in der gesamten Corona-Zeit keine Betreuung mehr möglich gewesen sei.

Dankbar für die Zeit in Bobingen

Wenn es nun Abschied nehmen heißt, geht Pfarrer Schmid trotzdem mit einem guten Gefühl, "weil ich denke, dass ich für Pfarrei und Gemeinde in Bobingen etwas beitragen konnte. Ich bin dankbar für die Zeit hier". Nun aber sei dieses Kapitel abgeschlossen und ein neues öffne sich. Er gehe nun mit Zutrauen und froher Erwartung darauf zu, obwohl er wisse, dass es der letzte Lebensabschnitt sein werde. "Nur an das Wort vom Lebensabend kann ich mich immer noch nicht so recht gewöhnen", sagt Schmid.

Verständnis, Wünsche und Gebete

Seine Bobinger Schäfchen, von denen er viele schon seit der Geburt kennt, wünschen ihrem alten Pfarrer jedenfalls viel Glück und zeigen großes Verständnis für seinen Schritt. "Diese Wünsche und Gebete, die mich begleiten, bestärken mich auch in meiner Entscheidung", sagt Pfarrer Schmid. Was in diesem neuen Abschnitt auf ihn warte, lasse er einfach auf sich zukommen und werde wohl - wie jeder andere auch - das so annehmen müssen. "Da habe ich das nötige Gottvertrauen", sagt Schmid und lächelt verschmitzt: "Ich habe jetzt 49 Jahre von ihm gepredigt, da wird der schon weiter auf mich schauen und auf mich aufpassen."

