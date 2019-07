vor 35 Min.

Pfarrfest mit Musik, Tombola und Hüpfburg

In Großaitingen wird am Samstag gefeiert

Beim Sommerfest der Pfarrei St. Nikolaus in Großaitingen ist wieder richtig was los. Das Pfarrfest startet am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche, musikalisch wird er von der Jugendkapelle und dem Kinder- und Jugendchor gestaltet. Kinder vom Kindergarten St. Walburga gestalten die Messe mit dem Thema „Gott liebt die Farbe bunt“. Im Anschluss beginnt im Pfarrzentrum das Pfarrfest mit vielen Attraktionen. Es musizieren der Musikverein Großaitingen und die Jugendband der Pfarreiengemeinschaft, die „Shipmates“. Neben Kaffee und Kuchen bietet der Pfarrgemeinderat Gegrilltes an, die Ministranten Waffeln und Eis servieren. Richtig ab geht es bei der Hüpfburg und dem Spieleparcours – gestaltet von der Mädchenjugend. Auch die beliebten Kutschfahrten für Kinder wird es wieder geben.

Bei der Tombola kann jeder sein Glück versuchen. Wer es ruhiger mag, kann sich in der Bücherei ab 19 Uhr mit der Anfertigung eines kleinen „Bücherwurms“ als Lesezeichen versuchen. Im Eingangsbereich der Bücherei können sich Interessierte gegen eine Spende mit Flohmarktbüchern eindecken. (treu)

Themen Folgen