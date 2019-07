vor 30 Min.

Pferde bringen die Besucher zu Königsbrunner Museen

Die Lange Museumsnacht zeigt die Vergangenheit Königsbrunns bis zurück zu den Kelten. Auch musikalisch und kulinarisch konnte die Veranstaltung punkten.

Von Michael Ermark

Bürgermeister Franz Feigl ist die Begeisterung anzumerken. „Königsbrunn ist so jung, aber seine Geschichte ist so alt. Vor 6000 Jahren wurde hier schon gesiedelt. Stellen Sie sich das einmal vor!“, erklärte er auf die Frage, was die Sammlungen der verschiedenen Museen in Königsbrunn so besonders macht. Denn am vergangenen Freitag konnten interessierte Besucher die gesamte Sammlung aller Königsbrunner Museen besichtigen – bis Mitternacht. Möglich wurde dies durch die Lange Museumsnacht, die alle zwei Jahre vom Kulturbüro und den Ehrenämtlern der Museen organisiert und veranstaltet wird.

Zu sehen waren in den Ausstellungen dabei archäologische Funde aus der Region, sowie Sammlungen über die Tier- und Pflanzenwelt auf dem Lechfeld, die Geschichte der Lechfeldschlacht gegen die Ungarn, das Leben der ersten „modernen“ Königsbrunner und einiges mehr. Um auch schnell von Museum zu Museum zu kommen, verkehrten Rikschas, ein Gruppentaxi der Königsbrunner Autoteiler und eine Pferdekutsche. Wenn es jedoch nach dem Wunschtraum von Ursula Off-Melcher, der Leiterin des Kulturbüros, ginge, wäre der Transport gar nicht notwendig gewesen. Hätte sie unbegrenzte finanzielle Mittel, würde sie die Königsbrunner Museumslandschaft gerne zusammenfassen. Ihr Vorbild wäre das berühmte Guggenheim Museum in New York. „Ich würde am liebsten alle Schätze in einen hohen Turm packen“, erklärte sie, „denn ein Turm symbolisiert, dass die Geschichte unendlich ist. Das passt nur zu gut zu den 6000 Jahren, die wir hier ausstellen.“

Schon die Kelten siedelten in der Gegend um Königsbrunn

Tatsächlich stammen die ältesten Funde aus Königsbrunn schon von vor-römischen Kelten, die vermutlich im Bereich der heutigen B17-Auffahrt Königsbrunn-Nord siedelten. Zu besichtigen sind diese Überreste der frühen Königsbrunner heute im Archäologischen Museum unter dem Großen Sitzungssaal des Rathauses. Auch das, was die Römer hier zurückließen, kann dort bestaunt werden. Dann wird Königsbrunn noch einmal im Mittelalter wichtig. Auf dem Lechfeld fand die Ungarnschlacht 955 statt, die nicht zuletzt auch dem heute heiligen Bischof Ulrich zu Ruhm verhalf und oft als die Geburtsstunde der Deutschen bezeichnet wird. Wo diese Schlacht genau stattgefunden hat, kann heute zwar nicht mehr nachgewiesen werden, im Infopavillon 955 wird die Geschichte dennoch in Dioramen erklärt. Und gleich gegenüber, im Mercateum, geht es um die wirtschaftlich so wichtigen Handelswege. Einer der für Deutschland wichtigsten führte auch durch das heutige Königsbrunn, wenngleich die erneute Besiedlung der Flur erst relativ spät stattfand.

Doch die Museumsnacht soll nicht nur eine Möglichkeit bieten, einen tieferen Blick ins Unbekannte zu werfen. Die Zweite Bürgermeisterin Barbara Jaser schwärmte von der Ausstellung im Lechfeldmuseum: „Einige Gegenstände aus der Sammlung kenne auch ich noch aus der Stube meiner Großeltern. Es ist toll, sich hier zu erinnern - und die Geschichten von damals unseren Kindern weiterzugeben.“

Das Königsbrunner Kammerorchester begleitete die Lange Museumsnacht

Begleitet wurde die Lange Museumsnacht in diesem Jahr musikalisch durch das Königsbrunner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Teichner. Das Orchester spielte bereits zum Auftakt in und vor dem Rathaus und im Laufe des Abends vor allen Museen.

Gut unterhalten wurden die Besucher auch vom Musiker Giampiero Lucchini, der vor dem Rathaus spielte, bis das Wetter unbeständig wurde. Die Menschen blieben lange sitzen, genossen die Musik und die Bratwürste, bis diese ausgingen. Auch vor den anderen Museen wurden Leckereien angeboten, beispielsweise beim Naturmuseum und dem Mercateum.

„Den Menschen scheint das Gesamtpaket aus Museumsbesuch, Musik und Essen und Trinken zu gefallen“, glaubte Off-Melcher. Zwischen den einzelnen Stationen begegnete sie vielen Menschen, die darauf hinwiesen, wie schön es ist, hier auch Freunde und Bekannte zu treffen. Und Off-Melcher ist zufrieden: „Die Veranstaltungsreihe ist jetzt endgültig bei den Menschen angekommen.“

