vor 22 Min.

Piano & Voice nun in zentraler Lage

Das bekannte Musikinstitut ist vom Schlösschen in die Stadtmitte von Bobingen gezogen

Von Elmar Knöchel

Der Umzug ist gelaufen, die neuen Räume sind eingerichtet und bezogen. Das Musikinstitut Piano & Voice feiert die Einweihung des neuen Sitzes in der Hochstraße 6a mit einer Eröffnungswoche. Inhaberin Stefanie Fersch blickte bei einer offiziellen Feier auf eine ereignisreiche Zeit zurück. Sie habe sich recht kurzfristig entschieden, die neuen Räume in zentraler Lage in Bobingen anzumieten. Ab dann war viel zu tun, sagte sie.

Besondere Ansprüche an die Akustik

Da eine Musikschule besondere Ansprüche habe, was die Akustik, aber auch die Beleuchtung und das gesamte Ambiente betreffe, war es doch einiges mehr an Arbeit, als sie ursprünglich gedacht hatte. In diesem Zusammenhang bedankte sie sich speziell bei den Familien einiger besonders treuer Musikschüler und bei ihren engen Freunden. Ohne deren Hilfe hätte sie es sicher nicht geschafft, den Einzugstermin zu halten.

Die Arbeit hat sich offensichtlich gelohnt. In einem offenen und freundlichen Ambiente können sich die Musikschüler in Zukunft sicher noch besser konzentrieren. Und ein kleiner, gemütlicher Musiksaal lädt förmlich zu Veranstaltungen aller Art ein. So gratulierte Bürgermeister Bernd Müller ebenfalls zum Einzug in die neuen Räumlichkeiten. Wobei er auch bedauerte, eine so angenehme Mieterin – Piano & Voice war nämlich vorher im unteren Schlösschen untergebracht – zu verlieren. Trotzdem hoffe er, dass Stefanie Fersch die Stadt weiterhin bei Veranstaltungen unterstützen wird. Die Musik kam bei dieser Feier naturgemäß nicht zu kurz. So demonstrierten die Schüler der Einrichtung ihr Talent und eindrucksvolle Kostproben ihres Könnens konnten von den Besuchern bestaunt werden. Anschließend wurde zum gemütlichen Teil mit Häppchen und Sekt übergegangen.

Am neuen Standort wird es ab sofort regelmäßige Bürozeiten für Fragen und Anmeldungen geben. Diese sind jeweils dienstags von 14 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 10.30 bis 12 Uhr.

Themen Folgen