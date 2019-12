vor 25 Min.

Pilgerweg bis ans Ende der Welt

Wolfgang Niederzoll berichtet von seiner Tour auf dem Jakobsweg und einem gefährlichen Schneesturm

Bereits viele Male ist der frühere Bauamtsleiter der Stadt Königsbrunn, Wolfgang Niederzoll, nach Santiago de Compostela gepilgert. Dabei näherte er sich der berühmten Pilgerstätte immer von verschiedenen Seiten. Zuletzt nahm er den Jakobsweg von Sevilla nach Santiago de Compostela. Seine Reise-Erzählungen mit vielen Fotos und persönlichen Eindrücken haben schon eine regelrechte Fangemeinde gefunden.

Mit viel Freude begrüßten Kulturbüro-Leiterin Ursula Off-Melcher und Referent Wolfgang Niederzoll die über 100 Zuhörer im Info-Pavillon 955 zum Vortrag „Via de La Plata“, wie die historische Straßenverbindung auf der Iberischen Halbinsel heißt. Anlässlich des fünften gemeinsamen Vortrages betonte Niederzoll besonders die stets harmonische und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Kulturbüroteam.

Zur Einstimmung lud Niederzoll alle Gäste herzlich ein, zu dem Lied „Hinter dem Horizont“ das Ende der Welt, Finisterre, auf der Leinwand anzuschauen. Das Kap Finisterre bildet den inoffiziellen Schlusspunkt des Jakobsweges, ganz im Westen der iberischen Halbinsel. Weiter geht es hier nicht mehr, nur noch Wasser, der Atlantische Ozean.

So eingestimmt lauschten die Zuhörer hoch konzentriert den landschaftlichen und logistischen Erklärungen und Beschreibungen des Jakobsweges Via de la Plata.

Mit seiner einzigartigen Erzählweise, gepaart mit den entsprechenden Landkarten versetzte Wolfgang Niederzoll alle Anwesenden vom ersten Moment an nach Spanien auf den Jakobsweg. Die Erklärungen, Tipps, Ratschläge und Erfahrungen des erfahrenen Pilgers lassen die Zuhörer tief in die Erlebnisse eintauchen.

Im anschließenden Bilderablauf erlebten sie die Schönheiten der Natur, genossen die kirchlichen Prachtbauten, fühlten den Schmerz in den Füßen und empfanden Glück, Freude und Erleichterung in gleicher Weise. Vom prachtvollen Sevilla aus, dem andalusischen Zentrum arabischer Hochkultur, ging es über von den Römern befestigte Wege und Straßen nach Santiago de Compostela und Finisterre, dem „Ende der Welt“. Ruhe und Einsamkeit begleiteten den Pilger auf der 1000 Kilometer langen Wegestrecke, die über die unendlichen und menschenleeren Weiten der Extremadura und Meseta führten. Städtische Juwele und faszinierende Höhepunkte Spaniens, wie die Städtchen Zafra, Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora und Ourense, säumten den Weg.

Die Feier der Karwoche, „Semana Santa“, die in vielen Städten mit eindrucksvollen nächtlichen Prozessionen begangen wurde, und ein unverhoffter Schneesturm, der den Pilger in Galicien in große Gefahr brachte, machten wie immer die Reiseberichte Niederzolls zu einem eindrucksvollen und unvergesslichen Erlebnis. Der Eintritt war frei, doch die begeisterten Zuhörer spendeten insgesamt 400 Euro für das Projekt „Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika“. (AZ)

