Plötzlich ist beim Einkauf die Geldbörse weg

Eine 79-jährige Rentnerin wurde beim Einkauf in Schwabmünchen bestohlen. Sie hat einen Fehler gemacht.

Eine Geldbörse mit 60 Euro, einer EC-Karte und einem Personalausweis wurden einer 79-jährige Rentnerin in einem Supermarkt gestohlen.

Wertsachen und Dokumente befanden sich in einer Tasche, die die Frau am Donnerstagmittag an einen Einkaufswagen gehängt hatte. An der Kasse des Supermarkts in der Kaufbeurer Straße bemerkte sie, dass die braune Ledergeldbörse plötzlich fehlte.

Vorfälle kommen häufiger vor

Offenbar hatte jemand in eine unbeobachteten Augenblick in die Tasche gegriffen. Die Polizei warnt eindringlich vor Diebstählen in Supermärkten, die sich in der jüngsten Vergangenheit häufen.

Wertsachen nicht im Einkaufswagen lassen

Der Ratschlag der Polizei: Wertsachen gehören in eine verschlossene Jackeninnentasche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

