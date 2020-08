00:32 Uhr

Poesie und Kunst in der Garten-Oase

Gartenkunst und Literatur präsentieren Christiane Hellmich und Gottfried Wenger mit seinen Theaterfreunden am 6. September in Mittelneufnach.

Die Künstlerin Christiane Hellmich und die Theaterfreunde Mittelneufnach haben ein neues Format entwickelt

Der Garten von Steinbildhauermeisterin Christiane Hellmich an der Ziegelstraße in Mittelneufnach ist mit seinen Skulpturen, dem offenen Atelier und dem parkähnlichen, liebevoll gepflegten Areal seit vielen Jahren ein Highlight der Veranstaltungsreihe „Tag der offenen Gartentür“. Weil die Gartentüren im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben mussten, gibt es in der Staudengemeinde jetzt ein spannendes Alternativprogramm.

Gemeinsam mit den örtlichen Theaterfreunden lädt Christiane Hellmich am Sonntag, 6. September unter dem Motto „Tag der offenen Gartentür – Offene Kultur im Garten“ in ihre weitläufige Garten-Oase ein. Zusammen mit Gottfried Wenger, dem umtriebigen Vorsitzenden der Mittelneufnacher Theaterfreunde, entwickelte sie das außergewöhnliche Format, einen kulturellen Mix aus Gartenkunst und Literatur. Inspiriert von den „Zutaten“ Garten, Handwerk, Kunst, Kultur, Lyrik und Poesie ist ein stimmiges Konzept für eine ganz besondere Freiluft-Veranstaltung im Gartenparadies entstanden.

Einen ganzen Sonntag lang, von 10 bis 17 Uhr, öffnet Christiane Hellmich dazu ihren Garten, der bei Freunden der Gartenkunst weit über die Stauden hinaus bekannt und geschätzt ist. Neben eigenen Arbeiten präsentiert die Gastgeberin auch befreundete Künstler und deren Werke. Die Theaterfreunde begleiten die Besucher im Stundentakt mit Texten und Gedichten zum Thema Garten und Natur.

Dabei schöpfen sie aus einem schier endlosen Fundus bekannter und weniger bekannter klassischer und zeitgenössischer Poeten. Aber auch selbst verfasste Texte werden von den Theaterspielern in der spätsommerlichen Kulisse des Hellmich’schen Gartenparks zum Besten gegeben. Jeweils zur halben Stunde gibt es ab 10.30 Uhr einen rund 15-minütigen literarischen Beitrag, der abwechselnd von jeweils zwei Ensemblemitgliedern gestaltet wird.

Zusätzlich werden um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr Lieder mit Sitztanzübungen zum Mitmachen angeboten. (wkl)

„Tag der offenen Gartentür – Offene Kultur im Garten“ am Sonntag, 6. September von 10 bis 17 Uhr in Mittelneufnach, Ziegelstraße 10. Eintritt frei. Maskenpflicht im Eingangsbereich und auf dem Weg zu den Literaturlesungen, bis die Sitzplätze eingenommen sind. Weitere Informationen gibt es im Internet unter unter www.steinbildhauermeisterin.de und www.theater-macht-spass.de.

