21.03.2018

Pokale für wohltätige Kegler

Beim schwäbischen Hobbyturnier kommt eine Rekordsumme fürs Fritz-Felsenstein-Haus zusammen

Hundert Euro mehr als im letzten Jahr und damit stolze 4500 Euro brachte das Benefizkegelturnier am Augsburger Eiskanal ein. Die Organisatoren rund um Christa Olbrecht aus Königsbrunn und Wolfgang Klinger aus Augsburg haben diese beachtliche Summe gesammelt und an das Königsbrunner Fritz-Felsenstein-Haus gespendet. Seit 19 Jahren findet die Veranstaltung zugunsten von Menschen mit Behinderung statt. Zum ersten Mal seit Beginn der Spendenaktion konnte diese Rekordspendensumme erreicht werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kegeln ist ein Teamsport, die Gemeinschaft liegt Keglern besonders am Herzen. Deshalb ist das traditionelle Turnier, das seit mehr als 30 Jahren im Kegelzentrum am Eiskanal stattfindet, ein fester Termin vieler Hobby- und Sportkegler. Elf Mannschaften aus dem Raum Augsburg, der Region München und dem Allgäu traten gegeneinander an. Wie in den Vorjahren auch, belegte den ersten Turnierplatz das Team Scharf Schieber I. aus Obergünzburg mit 4324 Holz, gefolgt vom Team der Städtischen Gaswerke Augsburg mit 4218 Holz. Auf Platz drei landeten diesmal die Fidelen Kegler, ebenfalls aus Augsburg, mit 4071 Holz. Einige Mannschaften sind von Beginn an dabei.

Die Spendensumme ergab sich aus dem Erlös der Startgelder, den Einnahmen einer Tombola und weiteren Zuwendungen. Dazu gehören auch die von Pächterin Marita Lenk gespendeten Gebühren für die Bahnmiete. Einen großen Teil der Spende macht eine vom Betriebsrat der LEW ins Leben gerufene Aktion aus, bei der Mitarbeiter die Cent-Beträge ihrer Lohnabrechnung spenden.

„Dieses Engagement verdient große Anerkennung und schafft neue Möglichkeiten für mehr Inklusion im Alltag von Menschen mit Behinderung“, lobte Werner Alig, der Vorsitzende des Aufsichtsrats am Fritz-Felsenstein-Haus die Organisatoren und Teilnehmer. Das Geld werde wie immer in neue Hilfsmittel, Freizeitaktivitäten und inklusive Wohnprojekte investiert.

Franz Feigl, Schirmherr der Veranstaltung und Bürgermeister von Königsbrunn, überreichte den Siegermannschaften den Pokal. Für eine Überraschung sorgte auch Pächterin Marita Lenk, die Christa Olbrecht für ihr unermüdliches Engagement mit einem Sonderpokal ehrte. (AZ)