Politische Auszeichnung: Kornelius Griebl wird Altbürgermeister von Hiltenfingen

Plus Nach 18 Jahren als Rathauschef in Hiltenfingen ist Kornelius Griebl verabschiedet worden. Was er in seiner Amtszeit erreicht hat.

Was im Mai wegen der Corona-Krise nicht möglich war, haben die Hiltenfinger Politiker nun nachgeholt: Der neue Bürgermeister Robert Irmler versammelte die Gemeinderatsmitglieder, um seinen Vorgänger Kornelius Griebl bei einer Feier im Gasthaus „Hiltenfinger Keller“ zu verabschieden.

Irmler erinnerte an die Anfänge der kommunalpolitischen Karriere Griebls, die mit der Wahl zum Gemeinderat 1984 auf der Liste der Freien Wähler begann. „Damals gab es in Hiltenfingen noch drei politische Gruppierungen mit der CSU-Wählergemeinschaft und der Christlichen Wählerunion“, bemerkte Irmler. 1998 wurde Griebl dann zum Nachfolger des verstorbenen zweiten Bürgermeisters Hubert Kresta berufen. Erster Bürgermeister war damals Ludwig Müller, den Kornelius Griebl 2002 ablöste.

Bürgermeister Irmler lobt den Sparkurs seines Vorgängers

In seinen 18 Jahren als Rathauschef hatte Griebl einiges auf den Weg gebracht – darunter den Neubau des Feuerwehrhauses und des Bauhofs, die Ausweisung von zwei Baugebieten und die Erneuerung von Rathaus und Kindergarten, wie Irmler erinnerte. Darüber hinaus habe der langjährige Bürgermeister die Sanierung von Brücken und Straßen sowie die Erweiterung des Gewerbegebiets vorangetrieben und damit die Infrastruktur der Gemeinde verbessert.

Die von Griebl begonnene Sanierung des Kanalnetzes werde im kommenden Jahr abgeschlossen. Auch die Feuerwehr und der Bauhof hätten neue Fahrzeuge bekommen, obwohl Griebl in seiner Amtszeit Schulden in Millionenhöhe fast auf Null reduziert und Rücklagen gebildet habe, lobte Irmler den Sparkurs seines Vorgängers.

Drei langjährige Gemeinderäte wurden ebenfalls verabschiedet

Auf Beschluss des Gemeinderates wurde ihm als Vierten die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ verliehen. Griebl bedankte sich gut gelaunt und sichtlich erholt. „Das ist ein gutes Gefühl und gibt mir Zufriedenheit. Es ist schön, ohne Termin- und Entscheidungsdruck die Tage zu beginnen und mit erhobenem Haupt mit dem Fahrrad durch Hiltenfingen zu fahren“, sagte Griebl, bevor er sich ins Goldene Buch der Gemeinde eintrug.

Drei Gemeinderäte wurden ebenfalls verabschiedet. Manfred Gulich schied als dienstältester Gemeinderat nach 18 Jahren aus. „Wenn es den Titel Altgemeinderat gäbe, würde er Dir zustehen“, bedankte sich Bürgermeister Irmler für dessen Engagement. Jeweils zwölf Jahre vertraten Markus Spörl und Josef Bauer die Interessen der Bürger.

Spörl setzte sich besonders für die Belange des Gemeindewaldes und des Bauhofs ein. Josef Bauer trat 2008 als amtierender Vorsitzender des ASV Hiltenfingen in den Gemeinderat ein, weshalb ihm die Belange der Vereine besonders am Herzen lagen.