Polizei Schwabmünchen registriert mehr Motorradunfälle

Plus Die Verkehrsstatistik für das Jahr 2020 der Polizeiinspektion Schwabmünchen ist da. Wie sich die Situation auf den Straßen in der Pandemie verändert hat.

Von Carmen Janzen

Weniger Autounfälle, mehr Motorradunfälle: So sieht die Kurzbilanz der Verkehrsstatistik der Polizeiinspektion (PI) Schwabmünchen aus, die kürzlich veröffentlicht wurde. Gernot Hasmüller, der Leiter der PI, stellt die Ergebnisse im Detail vor.

Unfälle: Die Schwabmünchner Polizei wurde im Jahr 2020 insgesamt zu 936 Verkehrsunfällen gerufen. Dies bedeutet ein Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019, wo noch 1082 Unfälle aufzunehmen waren. "Der Rückgang ist auf den harten Lockdown im Frühjahr zurückzuführen, bei dem sich der Verkehr erheblich beruhigte", so Hasmüller.

Verkehrstote/Verletzte: "Unerfreulich ist, dass im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren erstmals wieder ein Verkehrstoter, und zwar ein alleinbeteiligter Pedelec-Fahrer, zu beklagen ist", bedauert Hasmüler. 166 Personen wurden verletzt, davon 132 leicht und 34 schwer.

Mehr Kontrollen auf Alkohol und Drogen am Steuer

Alkohol/Drogen: Die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss ging leicht zurück, von 18 auf 15. Ein Fahrer stand unter Drogeneinfluss. Die Schwabmünchner Polizei wird deshalb auch im laufenden Jahr wieder verstärkt auf Alkohol und Drogen kontrollieren. In 15 Fällen verhüteten die Beamten eine Trunkenheitsfahrt bereits vor dem Losfahren. Ohne Unfall wurden bei 32 Fahrern eine Alkoholbeeinflussung und bei zehn Fahrern der Einfluss von Drogen festgestellt. Die ertappten Fahrer wurden entsprechend angezeigt und mussten auch ihren Führerschein abgeben.

Schulwegunfälle und "begleitetes Fahren ab 17": Im Jahr 2020 kam es zu fünf Schulwegunfällen (2018 und 2019 gab es keine) mit vier leicht- und einem schwer verletzten Schüler. Dreimal war ursächlich ein unvorsichtiges Überqueren einer Straße zu Fuß durch das Kind, einmal ein unvorsichtiges Fahren auf einen Gehweg mit dem Fahrrad und einmal war ein abbiegender Autofahrer schuld. "Anhand dieser Unfälle sieht man wieder die Notwendigkeit des Verkehrsunterrichts", so Hasmüller. Im Bereich "begleitetes Fahren ab 17 Jahren" gab es keinen Unfall.

Unfallfluchten: Im vergangen Jahr wurden 165 (Vorjahr 185) Unfallfluchten angezeigt. Von den 165 gemeldeten Fällen konnten 51 geklärt werden. Dies entspricht einer Aufklärungsquote von knapp 31 Prozent. Bei den Unfallfluchten handelte es sich überwiegend um Parkrempler auf Parkplätzen.

Polizei verzeichnet weniger Wildunfälle

Wildunfälle: Bei den Wildunfällen konnte ein starker Rückgang festgestellt werden. Von 360 im Jahr 2019 auf 282. "Es darf trotzdem erneut an alle Verkehrsteilnehmer appelliert werden, die Geschwindigkeit insbesondere in bewaldeten Gebieten, vor allem in der Dämmerung und der Nacht, zu reduzieren. Als Unfallursache ist hier in nahezu allen Fällen „nicht angepasste Geschwindigkeit“ anzuführen. Bei einem erkannten Wildwechsel ist auch darauf zu achten, dass meistens noch Tiere nachfolgen. Ein Reh kommt selten allein", mahnt der Leiter der Polizeiinspektion.

Fahrradunfälle/Pedelec: Hier ist ein Rückgang von 51 auf 36 zu verzeichnen. In 33 Fällen kam es zu Verletzungen. Alkoholeinfluss bestand in zwei Fällen. Acht Unfälle ereigneten sich mit Fahrern von Pedelecs.

Bergrennstrecke Mickhausen wird streng kontrolliert

Motorradunfälle: "Im Jahr 2020 konnte hier im Vergleich zum Jahr 2019 leider wieder ein Anstieg von 20 auf 28, davon 27 mit Personenschaden verzeichnet werden", berichtet Hasmüller. Auch im laufenden Jahr setzt die Polizei die Kontrollen auf der Kreisstraße A16 zwischen Münster und Birkach, bekannt durch das Mickhauser Bergrennen, wieder fort. Insbesondere kontrolliert die PI Schwabmünchen und die Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizei Augsburg schwerpunktmäßig die einseitige Sperre für Motorräder am Wochenende. 2020 kam es in diesem speziellen Streckenabschnitt erneut lediglich zu einem Motorradunfall. "Damit hat sich diese Maßnahme zu einem vollen Erfolg entwickelt, ohne die einheimischen Zweiradpendler zu beschränken", zieht Hasmüller Bilanz.

Lkw-Unfälle: Die Zahl ging hier von 22 auf 20 zurück. In drei Fällen kamen Personen zu Schaden. In einem Fall war ein Gefahrguttransporter beteiligt, allerdings ohne Auswirkungen auf die Umwelt.

Hauptunfallursachen: Die Ursache für einen Großteil aller Unfälle ist "nicht angepasste Geschwindigkeit". Über das Jahr verteilt waren die Beamten deshalb etwa 156 Stunden damit beschäftigt, die Geschwindigkeit mittels Laserpistole zu überwachen. In 1331 (1081) Fällen wurden Verkehrsteilnehmer verwarnt (bis 55 Euro) und angezeigt (über 55 EURO). Dies bedeutet ein Plus von 250 Fällen gegenüber 2019. Wie im vorangegangenen Jahr nimmt auch im Jahr 2020 die "nicht zeitgerechte Vorführung zur Hauptuntersuchung (TÜV)" mit einer Anzahl von 219 Fällen, den ersten Platz ein. 75-mal hatten Fahrer ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. 93 Fahrer wurden mit dem Handy am Steuer erwischt. Besonders gravierend empfindet die Polizei Verstöße, bei denen im Fahrzeug Kinder nicht gesichert wurden (14 Fälle).

Kontrollen im Schwerlastverkehr: Hier wurden im vergangenen Jahr ebenfalls wieder verstärkt Kontrollen durch spezialisierte Mitarbeiter der PI Schwabmünchen, neben denen der VPI Augsburg, durchgeführt. In 152 (Vorjahr 73) Fällen wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten, das Güterkraftverkehrsgesetz und das Fahrpersonalgesetz gefertigt. Im Jahr 2018 waren es noch 59 Anzeigen. Ursächlich sind der zunehmende Lkw-Verkehr und der Druck auf die Fahrer.

Altersstruktur der Unfallbeteiligten: Im Alter bis 12 Jahren waren es 8 Unfallbeteiligte. Die Altersgruppe von 17 bis 25 Jahren war in 104 Fällen (mehr als 11 Prozent) beteiligt. Die Senioren im Alter von 65 bis 100 Jahren waren an 83 Unfällen, davon an einem tödlichen Radunfall mit Pedelec, beteiligt.

Der Bereich der Polizeiinspektion Schwabmünchen: Graben, Großaitingen, Hiltenfingen, Kleinaitingen, Klosterlechfeld, Langenneufnach, Langerringen, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten, Schwabmünchen, Untermeitingen und Walkertshofen. Der Inspektionsbereich umfasst damit den südlichen Landkreis Augsburg mit einer Fläche von 273,4 Quadratkilometern und etwa 43.000 Einwohnern. Schwabmünchen ist zusammen mit den vier eingegliederten Gemeinden Birkach, Klimmach, Mittelstetten und Schwabegg die größte Stadt mit über 13.000 Einwohnern. Im östlichen Dienstbereich verläuft die sehr stark frequentierte Bundesstraße 17 zwischen Augsburg und Landsberg. Als zweite überörtlich bedeutsame Verkehrsstraße durchzieht die Staatsstraße 2035 in Nord-Süd-Richtung (zwischen den Städten Bobingen - Schwabmünchen - Buchloe) den Bereich.

