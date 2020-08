vor 32 Min.

Polizei entdeckt nach Familienstreit auf dem Lechfeld Waffenlager

Zwei Brüder waren im Lechfeld in Streit geraten und einer hantierte mit einem Messer. Als die Polizei eintraf, entdeckte sie ein größeres Waffenlager.

Von Norbert Staub

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in der Nacht zu Sonntag auf dem Lechfeld. Wie die Polizei mitteilt, gerieten zwei Brüder in Streit. Vor Ort entdeckten die herbeigerufenen Beamten dann noch ein größeres Waffenlager.

Kurz vor 23 Uhr hatte ein 26-Jähriger am Samstag den Notruf der Polizei angerufen und berichtet, dass er mit seinem 24 Jahre alten Bruder in Streit geraten war und dieser wohl mit den Nerven am Ende sei. In welcher Lechfeld-Gemeinde sich die Tat ereignete, wollte die Polizei nicht sagen.

Bruder und Mutter verbarrikadierten sich

Im Laufe des Streits nahm sich der 24-Jährige ein Küchenmesser, weshalb sein Bruder und seine Mutter sich im Obergeschoss des Hauses im Zimmer des 26-Jährigen verbarrikadierten. Die Polizei rückte mit fünf Streifenbesatzungen an, weil man direkt nach Eingang des Notrufs Unterstützung angefordert hatte.

Bevor die Polizeistreife eintraf stieß der jüngere Bruder das Messer in die Zimmertüre. Die Beamten umstellten das Haus und nahmen Kontakt mit dem 24-Jährigen auf. Der versuchte unbemerkt aus dem Haus zu gelangen, was aber misslang. Anschließend ließ er sich widerstandslos festnehmen. Der Mann wurde, weil er eine Gefahr für andere darstellten könnte, in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Waffenlager zufällig entdeckt

Während des Einsatzes entdeckten die Beamten in dem Haus zufällig ein Waffenarsenal mit Soft-Air-Waffen und der dazugehörigen Schutzausstattung. Wie die Ermittlungen ergaben gehörten die Sachen dem 26-Jährigen, der die Polizei verständigt hatte.

Die Polizisten stellten die Waffen sicher. Nun wird geprüft, ob der ältere der beiden Brüder gegen das Waffenrecht verstoßen hat, denn Softair-Waffen dürfen nur teilweise ohne Erlaubnis genutzt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Noch ist laut einem Polizeisprecher unklar, ob der Bruder und die Mutter des 24-Jährigen bedroht worden sind. Dies soll im Laufe der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Ein Richter wird dann entscheiden, wie es mit dem 24-Jährigen, der in der Psychiatrie ist, und dem 26-Jährigen, dem die Waffen gehören, weitergeht.

Aufgefallen waren die beiden Brüder der Polizei bislang nicht: „Das ist keine polizeibekannte Familie, wo wir immer wieder zu Streitigkeiten gerufen worden sind“, so der Polizeisprecher.

