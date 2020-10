vor 16 Min.

Polizei ermittelt Grund für Stau in der Königsbrunner Hunnenstraße

Stau in der Hunnenstraße: Weil jemand vergessen hatte, ein Sperrschild aufzustellen, standen am Montag hunderte Autofahrer in Königsbrunn in der Sackgasse.

Plus Hunderte Autofahrer standen am Montag in der Königsbrunner Hunnenstraße im Stau. Jetzt hat die Polizei erste Anhaltspunkte, was zu dem Verkehrschaos geführt hat.

Von Adrian Bauer

Die Polizei ermittelt weiter zu dem Verkehrschaos, das am frühen Montagnachmittag in der Hunnenstraße in Königsbrunn herrschte. Wie berichtet, hatte die Baufirma, die die Straßenbahntrasse für die Verlängerung der Linie 3 baut, um die Mittagszeit die Hunnenstraße kurz vor der Kreuzung mit der Guldenstraße gesperrt. Grund ist offenbar ein terminliches Missverständnis.

An der Dehner-Kreuzung fehlte allerdings die entsprechende Beschilderung, sodass weiterhin zahlreiche Autofahrer in die Sackgasse einfuhren, bis sie kurz vor der Baustelle wenden und wieder zurückfahren konnten. Teilweise steckten die Autofahrer 40 Minuten in der Sackgasse. Erst eine zeitweilige Sperrung der Einfahrt durch die Polizei löste den Knoten.

Missverständnis sorgte für Stau an Königsbrunner Hunnenstraße

Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Bobingen ergeben haben, hat offenbar ein terminliches Missverständnis das Problem verursacht. Eigentlich hätte die Baustelle erst am 30. Oktober beginnen sollen, berichtet die Polizei Bobingen auf Nachfrage unserer Redaktion.

Für diesen Tag wurde die sogenannte "verkehrsrechtliche Anordnung" bei der Stadt Königsbrunn beantragt. So ist das übliche Vorgehen: Die Stadt genehmigt die Sperrung, und daraufhin kann der Bauherr, in diesem Fall die Stadtwerke Augsburg, eine Firma mit der entsprechenden Beschilderung beauftragen.

Auf den Verantwortlichen der Stadtwerke Augsburg kommt ein Bußgeld zu

Doch ohne Anordnung konnte und wollte die Firma am 26. Oktober nicht tätig werden. Der Bau startete aber trotzdem, und so entstand die Staufalle. Wer bei den Stadtwerken für das Terminproblem verantwortlich ist, müssen weitere Ermittlungen zeigen. Einen Bußgeldbescheid wird diese Person aber in jedem Fall erwarten: Eine Straße zu sperren, ohne dass eine verkehrsrechtliche Anordnung vorliegt, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die geahndet wird.

Seit dem späten Montagnachmittag stehen nun an allen Seiten der Dehner-Kreuzung Schilder, die vor der Sackgasse warnen. Zuvor hatte die Besatzung eines Streifenwagens die Autofahrer vor der Sperrung gewarnt. an der Baustelle ist mittlerweile die Fahrbahn abgetragen, und die unteren Schichten des Gleiskörpers werden eingebaut.

