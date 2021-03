14:15 Uhr

Polizei muss in Schwabmünchen zu Corona-Partys ausrücken

Plus Zweimal musste die Polizei am Wochenende ausrücken, weil Corona-Beschränkungen nicht eingehalten wurden.

Wegen der Corona-Pandemie muss sich jeder beim Feiern einschränken. Das gilt auch im Freien.

Am Eisplatz in Schwabmünchen hatten am Freitagabend gegen 20.40 Uhr sechs Menschen mit Alkohol gefeiert. Und das laut: Deshalb hatten sich Anwohner bei der Polizei beschwert. Eine Streife löste die kleine Party auf und ließ die Gäste aufräumen. Sie müssen jetzt mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.

Bis zu 30 Menschen trafen sich am Schwabmünchner Bahnhof

Freitagnacht hielt sich auch am Bahnhof von Schwabmünchen eine größere Gruppe mit schätzungsweise 20 bis 30 Personen auf. Als eine Streife der Polizei kam, liefen sie in alle Himmelsrichtungen davon. Bei der Fahndung wurde ein 17-Jähriger aufgegriffen, der offensichtlich in eine Schlägerei verwickelt und leicht verletzt war.

Wie sich herausstellte, hatte er ein verbotenes Einhandmesser dabei, das sichergestellt wurde. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen.

