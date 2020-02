vor 45 Min.

Polizei nimmt mutmaßlichen Kopf einer rechtsextremen Terrorgruppe fest

Bei der Razzia schlugen die Einsatzkräfte in mehreren Bundesländern zu. Die Gruppe soll Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime geplant haben.

Von Maximilian Czysz

Es ist noch dunkel, als die Razzia am Freitagmorgen beginnt: Vermummte Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei sind die ersten, die das Anwesen in Mickhausen im südlichen Landkreis betreten. In den Stunden darauf durchsuchen fast den ganzen Tag über Mitarbeiter des Bayerischen Landeskriminalamts den sanierten ehemaligen Bauernhof, bei dem sofort auffällt: Sämtliche Fensterscheiben im Erdgeschoss sind vergittert.

In dem Anwesen soll der Kopf einer rechtsterroristischen Vereinigung leben, die laut Bundesanwaltschaft Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Personen muslimischen Glaubens ins Auge gefasst hatte. Ziel sollte sein, „die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden“ und „bürgerkriegsähnliche Zustände“ herbeizuführen.

Bundesweite Razzia: 53-Jähriger aus dem Kreis Augsburg festgenommen

Der 53-Jährige aus dem Landkreis Augsburg wurde festgenommen. Er soll sich mit drei anderen Männern im September 2019 zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Die Männer trafen sich den Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft zufolge mehrfach persönlich – anberaumt und koordiniert hatte die Zusammenkünfte der Mann aus dem Augsburger Land.

Die Mitglieder der Terrorgruppe hatten auch über Chatgruppen verschiedener Messenger-Dienste sowie telefonisch Kontakt. Online ausgetauscht wurden wohl auch Fotos selbst gebauter Waffen – darauf war dann das Bundesamt für Verfassungsschutz aufmerksam geworden. Nachbarn des 53-Jährigen berichten, dass er nicht im Dorfleben integriert sei.

Durchsuchungen fanden am Freitagmorgen auch bei mutmaßlichen Unterstützern statt: Sie sollen zugesagt haben, die Vereinigung finanziell zu unterstützen, Waffen zu beschaffen oder an zukünftigen Anschlägen mitzuwirken. Die groß angelegte Aktion fand an insgesamt 13 Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Sachsen-Anhalt statt. Insgesamt zwölf Männer wurden im Laufe des Freitags festgenommen.

Bei den Durchsuchungen sollen die Ermittler auf mehrere Waffen gestoßen sein, darunter befand sich offenbar auch eine Schusswaffe, die der des antisemitisches Attentäters von Halle ähnelt. Nachbarn in Mickhausen berichten, dass der vor einigen Jahren zugezogene Mann nicht im Dorfleben integriert sei. An der Durchsuchung, die den gesamten Tag dauerte, waren über ein Dutzend Beamte beteiligt.

Fall erinnert an Fall der rechtsextremen „Oldschool Society“

Vor vier Jahren gab es einen ähnlichen Einsatz in einem Stadtteil von Augsburg. Damals wurde ein Mann festgenommen, der im Verdacht stand, Kopf einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorgruppe sein. Die Mitglieder sollen Anschläge auf bekannte Salafisten, Moscheen und Asylbewerberunterkünfte geplant haben. Offenbar wurde bereits Sprengstoff besorgt. Der Hass auf Ausländer, den Islam und den Staat wurde vor allem im Internet ausgelebt. Dort bezeichnete sich der Augsburger als Kopf einer Gruppe, die sich „Oldschool Society“ – kurz OSS – nennt. Das Wappen der Gruppe zeigt einen Totenkopf, zwei blutige Fleischerbeile und Runen.

Der Generalbundesanwalt übernahm damals die Ermittlungen. 2017 wurde die Führungsriege der rechtsextremen Gruppe zu Haftstrafen zwischen drei und fünf Jahren verurteilt. Der „Präsident“ aus Augsburg erhielt eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren. Seine Verteidiger hatten Freispruch gefordert. Ein Anwalt erklärte, die OSS sei ein „virtueller Stammtisch“, aber keine Terrorgruppe gewesen. Die Richter des Staatsschutzsenats sahen es anders. Sie waren davon überzeugt, dass die Gruppe Anschläge auf Asylheime verüben wollte, um Flüchtlinge aus dem Land zu vertreiben. (mit jöh)

