Polizei plant zu Weihnachten keine verschärften Kontrollen

Plus Die Polizeibeamten aus Schwabmünchen und Bobingen wollen an den Feiertagen „ganz normal präsent“ sein. Sie appellieren an die Bürger.

Von Carmen Janzen

Die Polizei will an den Feiertagen zwar die Ausgangssperre kontrollieren, allerdings nicht in verschärftem Maße. Das bestätigten Gernot Hasmüller, Leiter der Polizeiinspektion (PI) Schwabmünchen, und Markus Graf, stellvertretender Leiter der PI Bobingen auf Anfrage unserer Redaktion.„Wir werden ganz normal präsent sein“, so Graf. Man wolle mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl kontrollieren, sagt er. „Unser Ziel ist es nicht, jemandem das Weihnachtsfest zu vermiesen“, betont er.

"Wir drücken grundsätzlich keine Auge zu"

Beide appellieren an die Bürger, sich auch an den Feiertagen an die Regeln zu halten, was bislang gut funktioniert habe. „Die meisten Leute sind sehr vernünftig. Es gab bislang nur vereinzelt Verstöße gegen die Ausgangssperre. Aber wer nach 21 Uhr noch unterwegs ist, fällt auf und braucht einen berechtigten Grund, nach dem wir fragen“, sagt Graf. In privaten Häusern und Wohnungen kontrolliert die Polizei nicht.

Lockdown: Corona-Regeln ab 16. Dezember 2020 1 / 5 Zurück Vorwärts Weihnachten An Heiligabend und Weihnachten (24. bis 26. Dezember) dürfen zum eigenen Haushalt noch vier weitere Menschen hinzukommen - die Zahl der weiteren Haushalte spielt keine Rolle. Auch hier zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit. Es gilt aber in Bayern eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Silvester Es gelten die allgemeinen Corona-Maßnahmen, was Zahl der Kontakte und Ausgangssperre anbelangt. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gilt an Silvester bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Außerdem gibt es ein Feuerwerksverbot an belebten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Es gilt zwar nicht direkt ein Böllerverbot, der Verkauf von Feuerwerk ist aber untersagt.

Einzelhandel Die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels ist untersagt. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel einschließlich Direktvermarktung, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel und der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Wochenmärkte sind nur zum Verkauf von Lebensmitteln zulässig. Der Großhandel bleibt geöffnet. Die danach ausnahmsweise geöffneten Geschäfte dürfen über ihr übliches Sortiment hinaus keine sonstigen Waren verkaufen

Dienstleistungen Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr, bei denen körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, sind untersagt. Das schließt neben Massagepraxen, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und ähnlichen Betrieben auch Friseure ein. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien oder Podologie bleiben weiter möglich.

Gastronomie In der Gastronomie sind nur die Abgabe und Lieferung von Speisen und Getränke zulässig. Bei der Gastronomie einschließlich Imbissständen wird der Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort untersagt. Kantinen bleiben offen.

Wer aber nach 21 Uhr noch grundlos unterwegs ist, sollte nicht mit Nachsicht rechnen: „Wir drücken grundsätzlich kein Auge zu“, so Hasmüller. Wer erwischt wird, könnte nur verwarnt werden oder aber zu einem Bußgeld von 500 Euro pro Person verdonnert werden. Dieses einzufordern ist dann allerdings nicht mehr Sache der Polizei. „Das Landratsamt ist dann die ausführende Behörde“, erklärt Hasmüller. Gegen einen solchen Bußgeldbescheid können dann auch Rechtsmittel eingelegt werden.

