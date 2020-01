vor 10 Min.

Polizei schnappt Serieneinbrecher

Die Serieneinbrecher stiegen in vier Anwesen im Landkreis Augsburg ein.

Ein Trio aus Kempten fand über eine Online-Plattform zu Opfern, die Uhren, Schmuck und Münzen angeboten hatten. Auch in der Region schlugen die Täter zu.

Von Maximilian Czysz

Die Polizei hat drei Männer geschnappt, die im Oktober und November 2019 in ganz Süddeutschland für eine Vielzahl von Einbrüchen verantwortlich sein soll. Auch im Bereich Neusäß und Diedorf gingen vier Straftaten auf ihr Konto. Die Beute hatte laut Polizei einen Wert von insgesamt rund 80.000 Euro. Die Opfer hatte sich das Trio gezielt ausgesucht – über das Internet.

Beute in Höhe von 80.000 Euro

Die Geschädigten aus den bayerischen Landkreisen Augsburg, Rosenheim, Landshut und Garmisch-Partenkirchen hatten verschiedene Wertsachen bei einer Online-Plattform angeboten und dabei zum Teil ihre vollständige Anschrift veröffentlicht. Diese Information nutzten Einbrecher vermutlich, um geeignete Objekte mit Aussicht auf Beute zu finden.

Auch nach Weihnachten wollten die drei jungen Männer im Alter von 17, 18 und 20 Jahren wieder in Anwesen einsteigen. Die Ermittler – das Polizeipräsidium Schwaben Nord arbeitete eng mit den Polizeipräsidien Schwaben Süd/West, Oberbayern Süd und Niederbayern zusammen – erfuhr an Heiligabend von den Planungen und konnte schließlich die drei jungen Männer aus Kempten ausfindig machen. Noch an den Weihnachtsfeiertagen klickten die Handschellen.

Zwei Männer in U-Haft

Der zuständige Jugendermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg hatte die von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehle gegen das Trio wegen des dringenden Verdachts des schweren Bandendiebstahls und der Sachbeschädigung erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Haftbefehl gegen den 17-Jährigen wurde in dieser Woche gegen geeignete Auflagen außer Vollzug gesetzt. Er wurde aus der Untersuchungshaft entlassen.

Gehen noch mehr Einbrüche auf ihr Konto?

Ob den Männern jetzt noch weitere Einbrüche zugeordnet werden können, ist wird noch ermittelt. Fest steht bislang: Bei insgesamt acht Einbrüchen ließen die jungen Männer Uhren, Schmuck und Münzen im Wert von rund 80.000 Euro mitgehen. Zudem wurde ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro verursacht.

