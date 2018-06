vor 20 Min.

Polizei sichtet Banden und ihren Nachwuchs

Manche Zahlen der Polizeistatistik für Bobingen und Königsbrunn drängen Fragen auf, wecken Vermutungen und deuten auf neue Felder der Kriminalität hin.

Von Pitt Schurian

Die Zahlen der jüngsten Kriminalitätsstatistik für Königsbrunn und Bobingen wirken beruhigend. Sie lösen jedoch auch einige Fragen aus. Wer klaut so viele Fahrräder und warum tauchen sie so selten wieder auf? Warum schwankt die Zahl an Einbrüchen so stark? Und warum müssen Fälle nach dem Aufenthaltsgesetz eigentlich außerhalb der Statistik betrachtet werden? Manches ist der Polizei leicht nachvollziehbar, doch es gibt auch Themen für Spekulationen und Nachforschungen außerhalb des Landkreises.

Die Polizei weiß es längst: Nicht jeder Fall ist ein Einzelfall. Beispiel Einbrüche. Es gibt Vorgehensweisen, die sich ändern wie die Mode. Die Liste der Tatorte zeigt Schwerpunkte mal in dieser, dann in jener Region. Einschlägig bekannte Ganoven mit Sitz im heimischen Raum gibt es aber kaum mehr. Der Verdacht liegt nahe: Hier geht es um organisiertes Verbrechen. Der Eindruck ist, hier werden ferngesteuert Ausspäher, Einbrecher und Einsammler von Diebesgut über Land geschickt. Doch so einfach wie früher, scheint das nicht mehr.

Polizeichef Artur Dachs hofft jedenfalls, dass die zuletzt stark gesunkene Zahl an Wohnungseinbrüchen auf Probleme der Branche der Bösen hindeutet. Die Bürger seien sensibler geworden, schauen genau hin, wenn Fremde in einer Wohnstraße auftauchen. Es habe auch Festnahmen gegeben, die Banden abschrecken, zudem seien viele Häuser und Wohnungen besser gegen Einbruch gesichert.

Einbrecher scheitern meist

Von 30 angezeigten Einbrüchen im Vorjahr sank die Zahl 2017 auf 18 Fälle, wobei in elf davon der oder die Täter scheiterten. Schwerpunkt war schon aufgrund ihrer Größe die Stadt Königsbrunn: Hier zählte die Polizei 16 Einbrüche, davon neun gescheiterte Versuche. In Bobingen gab es zwei Einbruchsversuche.

Auch der Druck durch die Ermittlungen einer eigenen Kripogruppe auf diesen Täterkreis mögen diesen abschrecken oder vertrieben haben, hofft Dachs. Doch Entwarnung möchte er nicht geben. Die Szene könne sich wandeln, neue Banden sind durch einschlägigen „Nachwuchs“ bilden.

Sorgen machen der Polizei auch Fahrraddiebstähle. Natürlich gab es diese schon immer. An Bahnhöfen oder Freizeiteinrichtungen „lieh“ sich manch übler Zeitgenosse einen Drahtesel, um schell zum nächsten Ziel zu kommen. Oftmals wurden die Räder einige Tage später gefunden, wenn auch beschädigt. Doch Dachs beobachtet, dass Räder häufiger nicht mehr auftauchen. Und es fällt auf, dass sie nicht nur im Außenbereich an Bahnhöfen oder sonstigen frei zugänglichen Bereichen entwendet werden, sondern auch aus abgesperrten Kellerabteilen und Fahrradabstellräumen in Mehrfamilienhäusern. Das Beutegut variiert vom minderwertigen Bahnhofsfahrrad bis zum hochwertigen Mountainbike beziehungsweise den immer beliebter werdenden E-Bikes.

Deutlich mehr Räder weg

So stieg 2017 die Zahl der Raddiebstähle im Bereich Königsbrunn/Bobingen von 110 auf 154. Die Vermutung: Auch hier ist nicht jede Tat Zufall, sondern zunehmend organisiert. Irgendwo wartet ein Kleinlaster, um die Räder einzusammeln und sie zu einem Platz zu schaffen, wo sie sortiert und einem neuen „Markt“ zugeführt werden. Wichtig für die polizeiliche Arbeit seien auch hier Hinweise aus der Bevölkerung auf verdächtige Vorgänge, sagt Dachs. Und zum späteren Nachweis des Diebstahls helfen genaue Beschreibungen der Räder, möglichst mit Rahmennummer und einem Foto.

Statistik-Zahlen sind relativ

Und dann gibt es noch das Phänomen der Statistik – der deutlichste Rückgang an angezeigten Straftaten lag bei Verstößen nach dem Aufenthaltsgesetz. Insgesamt wurden von der Inspektion Bobingen im gesamten Dienstbereich im Jahre 2017 nur 25 Verfahren wegen unerlaubter Einreise oder illegalem Aufenthalt eingeleitet. Hier waren im Jahre 2016 noch 185 Fälle zu bearbeiten. Das hängt mit dem Abflauen der Flüchtlingswelle zusammen.

Apropos Asyl: Natürlich würden auch Flüchtlinge zuweilen straffällig, sagt Artur Dachs. Aber ebenso wie sein Vorgänger im Amt sieht er keine zahlenmäßige Auffälligkeit im Vergleich mit anderen Bevölkerungsgruppen. Es gebe gelegentlich Ladendiebstähle. Häufiger gibt es Klagen aus der Nachbarschaft wegen Ruhestörungen im Bereich von Asylunterkünften. Zum Teil sei die Lautstärke kulturell oder religiös bedingt, etwa in Zeiten des Ramadan, wenn Treffen nach Sonnenuntergang beginnen und eine längere Zeit dauern. Bei anderen Einsätzen der Polizei in den Asylunterkünften handelte es sich 2017 überwiegend um Körperverletzungsdelikte, wobei die Beteiligten in der Regel dort wohnten und in Streit geraten waren. "Die Zahlen Seite 5

Themen Folgen