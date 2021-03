13:12 Uhr

Polizei stoppt Sattelzug mit defekten Bremsen

21 Tonnen Eisenteile geladen hatte ein rumänischer Sattelzug, den die Polizei in Kleinaitingen aus dem Verkehr zog.

Mit defekten Bremsen war ein rumänischer Sattelzug unterwegs, den die Polizei am Mittwoch kontrollierte.

Der Lastwagen, der mit über 21 Tonnen Eisenteilen für die Automobilindustrie beladen war, fiel der Polizei zunächst in Klosterlechfeld auf. Im Gewerbegebiet Kleinaitingen hielten die Beamten das in die Jahre gekommene Fahrzeug auf und kontrollierten es.

Sattelzug hätte Höhenkontrolle auslösen können

Zunächst wurde eine Höhe von 4,10 Metern festgestellt. Erlaubt sind nur vier Meter. Das Problem: Bei einer nichtzulässigen Höhe lösen an Autobahnunterführungen die Höhenkontrollen aus und verursachen dadurch einen unnötigen Stau und eine Sperre.

Defekte Bremsen am Auflieger

Bei der weiteren Überprüfung der Verkehrssicherheit wurden am Auflieger an zwei Rädern defekte Bremsen festgestellt. An einem Rad war die Funktion erheblich eingeschränkt, am anderen Rad war auf einer Seite der Bremsbelag bis zur Bremsscheibe abgefahren.

Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 235 Euro bezahlen und den Sattelzug dann zur nächsten Werkstatt zur Reparatur steuern.

