29.09.2020

Polizei sucht mit Hund nach flüchtigem Mann

Ein Polizeieinsatz hat am Dienstag für Aufsehen rund um die St.-Johannes-Straße in Königsbrunn gesorgt. Auch die Hundestaffel war im Einsatz.

Polizisten, die in jeden Winkel und sogar in Mülltonnen schauen, ein Fährtenhund im Einsatz - viele Anwohner der St.-Johannes-Straße und ihrer Nebenstraßen in Königsbrunn haben sich am Dienstagvormittag gefragt, was eigentlich los ist. Den Hintergrund erklärt Markus Graf, stellvertretender Leiter der Bobinger Polizeiinspektion: "Die Kollegen wollten in dem Bereich einen Haftbefehl vollstrecken."

Der gesuchte Mann wollte sich aber nicht einfach so verhaften lassen, sondern machte sich aus dem Staub. Daher forderten die eingesetzten Beamten Verstärkung für die Suchaktion an, unter anderem auch einen Polizeihund der Königsbrunner Hundestaffel. So wurde der Flüchtige auch schnell gestellt und in Haft genommen. Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, heißt es von der Polizei. (adi)

