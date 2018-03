14:55 Uhr

Polizei sucht nach Schäden einer Trunkenheitsfahrt

Eine Frau fährt einen Wagen an und braust davon. Die Polizei findet am Auto weitere Unfallspuren. Die Frau ist so betrunken, dass sie sich nicht erinnert.

Unter erheblichem Alkoholeinfluss hat sich eine 33-jährige Frau am Montagabend ans Steuer ihres Autos gesetzt. Auf der Verbindungsstraße zwischen Groß- und Kleinaitingen im südlichen Landkreis Augsburg berührte sie gegen 19.20 Uhr mit ihrem Wagen ein entgegenkommendes Auto, beschädigte den Außenspiegel und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, berichtet die Polizei. Die Ermittler hatten die Unfallfahrerin schnell gefunden. An ihrem roten Hyundai entdeckten die Beamten einen weiteren erheblichen frischen Unfallschaden.

Von alldem wollte die Fahrerin nichts mehr wissen, weder ob sie etwas gerammt hat, noch wo sie entlang gefahren ist: „Aufgrund ihrer Alkoholisierung konnte sich die Frau nur noch daran erinnern, dass sie zuvor im Augsburger Stadtteil Hochzoll losgefahren war“, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Fahrt und möglichen Geschädigten. Die Frau dürfte aufgrund ihrer Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen sein. Zeugen sollen sich unter 08232/9606-0 bei der Polizeiinspektion in Schwabmünchen melden.

