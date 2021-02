vor 18 Min.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern im Bereich Königsbrunn

Zehn Königsbrunner erhielten am Donnerstag Anrufe von falschen Polizisten.

Derzeit sind verstärkt Telefonbetrüger in der Region unterwegs. Die Polizei warnt am Donnerstag vor einer Häufung von Fällen in Königsbrunn.

Telefonbetrüger haben am Donnerstag mehrfach versucht, Menschen in Königsbrunn um ihr Geld und Wertgegenstände zu bringen. Die Polizei stellte eine besondere Häufung von Anrufen von falschen Kollegen fest. Zehn Königsbrunner bekamen Anrufe von angeblichen Beamten. Sie beendeten das Gespräch aber sofort und riefen bei der richtigen Polizei an.

Bei dieser Betrugsmasche fragen die angeblichen Polizisten oft, ob die Menschen Bargeld oder Wertgegenstände zu Hause lagerten, warnen vor angeblichen Einbrechern und bieten an, die Wertsachen abzuholen und sicher zu verwahren. Die Polizei rät allen Betroffenen, gar nicht erst auf die Anrufer einzugehen, sondern einfach aufzulegen. (AZ)

