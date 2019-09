vor 39 Min.

Popmusik im Gotteshaus

Das dritte Konzert des Bobinger Musiksommers erfreut das Publikum mit zeitgenössischen Klängen.

Von Ingeborg Anderson

Im lebendigen Kontrast zur festlichen, goldglitzernden Ausstattung der Kapelle St. Wolfgang und Wendelin stand das Programm des 3. Konzertes des 18. Bobinger Musiksommers. Tobias Burann-Drixler, der Initiator und künstlerische Leiter der erfolgreichen Veranstaltungsreihe, trat diesmal selbst in Aktion – zusammen mit einer Sängerin und drei weiteren Musikern. Die Formation, die als Rockband „eRsn‘t fuNk“ (schreibt sich tatsächlich so!) im Raum Augsburg auftritt, interpretierte unter dem Titel „Learning To Fall“ Songs über die Höhen und Tiefen des Lebens und erzählte Geschichten, wie sie das Leben schreibt.

Neues geistliches Lied als Popmusik

„Kirchenmusik hat viele Facetten“, sagte Burann-Drixler eingangs. Der Bobinger Musiksommer habe sich auf die Fahnen geschrieben, diese Facetten aufzuzeigen, fuhr er fort und wies darauf hin, dass Popmusik in Form des neuen geistlichen Liedes eine immer wichtigere Rolle in der Kirchenmusik spielt.

Mit sichtlichem Genuss folgten die Konzertbesucher den Songs, die von Liebe, Plänen, Scheitern und Hoffnung erzählten. Wobei deutsche Lieder wie „Sag einfach ja“ von Tim Bendzko oder „Das Leben ist schön“ von Sarah Connor ebenso auf dem Programm standen wie internationale Hits – etwa Adeles „Skyfall“ oder Stings „Fields Of Gold“. Wie Tobias Burann-Drixler verriet, folgte das abwechslungsreiche Programm einer bestimmten Dramaturgie: Auf Lieder über die Kraft der Liebe folgten solche, die Scheitern und Probleme zum Thema hatten und im letzten Teil im Lob Gottes mündeten.

Eine ausdrucksstarke Stimme erklingt

Michael Treupel und Stefan Siegel (Gitarre), Bodo Eing am Bass sowie Tobias Burann-Drixler mit Piano und Percussion sowie Sängerin Andrea Hahn mit ihrer ausdrucksstarken Stimme bescherten den Zuhörern, die bei manchen Songs (wie etwa dem von Sarah Connor) mitsummten, eine musikalisch abwechslungsreiche Reise durch emotionale Situationen der menschlichen Existenz.

Zum Gelingen trug darüber hinaus auch Schauspielschülerin Aljona Weigert bei, die zwischen den einzelnen Titeln entsprechende Texte rezitierte. Etwa Gedichte von Rose Ausländer oder Christian Morgenstern und Zitate aus Georg Büchners „Dantons Tod“ oder dem Film „Harry und Sally“. Der Applaus zwischen den Songs und am Ende des Konzerts zeigte, wie gut dies beim Publikum ankam.

Das vierte und letzte Konzert dieses 18. Bobinger Musiksommers findet am Sonntag, 29. September, um 18.30 Uhr in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche statt. Es steht unter dem Motto „“Liebe - Hoffnung - Glaube“ und bringt geistliche Chormusik zu Gehör unter der Leitung von Sigrid Pröbstl. Zu hören sind das Vokalensemble Klangverwandt, die Mezzosopranistin Theresa Holzhauser, Eva Reinsch am Klavier sowie Johannes Göppl (Percussion). Außerdem spricht Pfarrer Peter Lukas verbindende Texte. Karten zu 14 Euro (ermäßigt 9 Euro) gibt es im Pfarramt St. Felizitas, bei Bücher Di Santo, und bei Schreibwaren Schiller in Bobingen-Siedlung.

Themen Folgen