Porträt: Volker Täufer ist der neue Leiter des Königsbrunner Gymnasiums

Plus Welche Herausforderungen Volker Täufer als neuer Leiter des Königsbrunner Gymnasiums sieht und welche Bedeutung die neue Straßenbahnlinie haben könnte.

Von Hermann Schmid

Den vergangenen Montag begann Volker Täufer mit einem Sieben-Kilometer-Lauf, den gestrigen Dienstag, an dem der Schulbetrieb in Bayern wieder startete, beendete der neue Schulleiter des Gymnasiums Königsbrunn mit einer Rennrad-Tour mit Freunden. Der 52-Jährige ist ein Ausdauersportler – und ein wenig spürt man das auch, wenn er über die Herausforderungen spricht, die er in den nächsten Monaten und Jahren für seine Schule sieht.

Die Bewältigung der besonderen Situation der Corona-Pandemie ist da nur ein Punkt unter vielen – auch wenn am ersten Schultag mit 191 Fünftklässlern rund 200 weitere Personen aus deren Familien in das Schulgebäude kamen. Der neue Schulleiter empfing die Neuen in zwei Gruppen, ohne Mindestabstand (wie er noch bei der Entlassfeier der Abiturienten im Juli eingehalten werden musste), dafür aber mit Maskenpflicht. „Wir haben sehr großes Verständnis dafür bei den Eltern gespürt“, so Täufer gestern Mittag.

Schüler und Lehrer müssen digital fit sein

Maskenpflicht gilt für Schüler und Lehrer ja erst mal 14 Tage auch im Unterricht. „Wir werden darauf achten, dass kein Schüler und keine Lehrkraft Schaden nimmt, und wir werden die Schüler genau beobachten, wie es ihnen geht mit Maske.“ Notfalls werde man häufiger Pausen machen und ins Freie gehen. Die Folgen der Pandemie beschäftigen Schüler und Lehrer auch in anderer Hinsicht. Denn in den ersten Wochen des neuen Schuljahres soll der Unterrichtsstoff, der vor den Sommerferien nicht geschafft wurde, nachgearbeitet werden. „Dazu haben wir im Juli für jede Klasse und jedes Fach festgehalten, wie weit der Stoff geschafft wurde.“

Wichtig ist ihm: Schüler und Lehrer sollen mit digitalen Werkzeugen fit sein, um notfalls einen Wechsel in den Distanzunterricht bewältigen zu können. Das steht auch im Fokus einer Lehrer-Fortbildung Anfang Oktober. Weil das Gymnasium seit 2018 am Schulversuch „Digitale Schule 2020“ teilnimmt, sind die Schüler gut mit Software ausgestattet, hält Täufer fest, auch das „Eltern-Portal“ im Internet und verstärkte Digitalisierung der Schulverwaltung seien Pluspunkte in der Pandemie.

Präsenzunterricht sollte nach Ansicht von Täufer optimiert werden

Wichtig ist ihm aber, dass auch der traditionelle Präsenzunterricht weiter optimiert wird. Seit drei Jahren können Schüler strukturiert Rückmeldungen zum Unterricht geben. „Das hat nichts mit Lehrer-Benotung zu tun“, stellt Volker Täufer klar, „die Schüler füllen anonym einen detaillierten Fragebogen aus, der in 40 Punkten Aspekte eines guten Unterrichts anspricht“. Das soll für jeden der hundert Lehrkräfte am Gymnasium bis Weihnachten geschehen.

Nach der Auswertung gibt es ein Feedback-Gespräch zwischen Lehrkraft und Klasse, bei dem auch Ziele für die künftige Gestaltung des Unterrichts vereinbart werden. So wolle man „blinde Flecken“, die ja auch Lehrer in ihrer Wahrnehmung haben können, ausmerzen. „Es gibt sehr oft auch positive Rückmeldungen“, berichtet Täufer, „das fördert dann die Zufriedenheit im Beruf“.

Die (Wieder-)Einführung des neunstufigen Gymnasiums wirft ihre Schatten voraus. Im September 2025 werden die heutigen Achtklässler nicht ihr Abitur in der Tasche haben, sondern sich als Q13 darauf vorbereiten. „Für sehr leistungsstarke Schüler gibt es dann die Möglichkeit, nach der zehnten Klasse gleich in die Q12 zu wechseln“, so Täufer. Ab der neunten Klasse können sie sich darauf vorbereiten, schon in diesem Schuljahr werden die Beratungskonzepte für diese Schüler und ihre Eltern entwickelt.

Als Ausdauersportler hat Täufer auch die lange Perspektive im Blick

Das G13 wird mit einem Jahrgang mehr an der Schule die Schülerzahl sprunghaft ansteigen lassen. Schon jetzt ist sie wieder deutlich steigend. Stand Montag werden 1152 Schüler das Gymnasium Königsbrunn besuchen. In der Mittelstufe sind es maximal 130 pro Jahrgang, in der Unterstufe ziehen die Zahlen deutlich an.

„Und wie wird sich die Tram auswirken?“, fragt sich Täufer. Königsbrunner Kinder können in spätestens zwei Jahren mit der Linie 3 Schulen in Augsburg leichter erreichen, Schüler aus Augsburg können dann komfortabel bis wenige Meter vors Gymnasium fahren. Seine Schule sei attraktiv ausgestattet, stellt Täufer fest, „vermutlich kommen mehr Schüler aus Augsburg hierher“.

Auch wenn sich das in der Oktober-Statistik der Schüler-Zahlen, an der er nun arbeitet, noch nicht niederschlägt – Volker Täufer hat auch diese lange Perspektive im Blick. Da haben Ausdauersportler nun mal so an sich.

