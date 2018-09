03:05 Uhr

Postpakete, wo früher der Käse lag

Seit 15 Jahren gehen bei Edeka in Untermeitingen, gleich neben den Obstregalen, auch Pakete über die Theke.

Von Veronika Lintner

Bananen, Kartoffeln und Paprikas liegen in den Regalen – und gleich daneben wandern Pakete über die Theke. Seit 15 Jahren betreibt die Deutsche Post eine Filiale im Edeka in Untermeitingen. Bei einer kleinen Jubiläumsfeier gratuliert Bürgermeister Simon Schropp und erinnert sich: Früher hieß der Markt noch „Super 2000“ und die Postfiliale lag in der Fuggerstraße, gleich neben der Landwirtschaft von Schropps Eltern. Aber eines Tages war etwas ganz anders im Sortiment des Supermarkts, sagt der Bürgermeister. „Da, wo früher der Käse lag, waren jetzt Postpakete.“ Denn am 9. September 2003 begann die Kooperation zwischen Supermarkt und Post.

Die Verwunderung bei den Kunden sei nicht von langer Dauer gewesen, sagt Manfred Mayrhofer, Vertriebsgebietsleiter bei der Deutschen Post. „Damals gab es einen großen Aufschrei. Aber heute ist es eine Erfolgsstory.“

Solch lange Öffnungszeiten gab es früher nicht

Heute ist es eine Partnerfiliale, die viele Kunden anzieht – vor allem aufgrund des Services, sagt Mayrhofer. Er bezeichnet die Öffnungszeiten, werktags von 8 bis 19 Uhr, als unschlagbar. „Das gab es früher nicht.“ Mayrhofer lobt die Kundenfreundlichkeit der Mitarbeiterinnen und auch Schropp wendet sich mit seinen Glückwünschen an das Team hinter der Theke: „Wenn die Schlange einmal lang wird, beneide ich Sie um Ihre Geduld.“ Der Kontakt zu den Kunden sei der entscheidende Faktor. „Hier haben auch die Älteren kompetente Ansprechpartner.“ Heute sei klar, dass diese Filial-Eröffnung die richtige Entscheidung war.

Es war damals die fünfte Post-Filiale, die in einem Edeka-Supermarkt eröffnet wurde. „Die hohe Kundenakzeptanz in Untermeitingen hat dazu beigetragen, die Kooperation auszubauen“, sagt Franz Sirtl von Edeka Neukauf Südbayern. „Und der Lernprozess ist nicht abgeschlossen. Es gibt immer neue Serviceprodukte.“

Inge Böhm kann das bestätigen. Sie arbeitet seit elf Jahren in der Untermeitinger Filiale und hat miterlebt, wie sich die Kundenwünsche ändern: „Die Zahl der Briefe ist zurückgegangen, die Anfrage nach Paketen ist explodiert.“ An ihrem Arbeitsplatz schätzt sie die Nähe zu den Kunden und den guten Kontakt zu den Mitarbeitern von Edeka.

Während der Filialleiter eine ladeneigene Flasche Sekt öffnet und gleichzeitig der nächste Kunde schon wieder am Postschalter steht, überreicht Mayrhofer dem Post-Team ein Geschenk: „Das sind Briefmarken, die es so nur einmal gibt.“ Sie tragen den Aufdruck „15 Jahre Filialpartnerschaft Untermeitingen“.

