vor 34 Min.

Prävention gegen Diebstahl

Kriminalhauptkommissarin referiert bei der FU Wertach

Von der FU Wertach organisiert, hielt die Kriminalhauptkommissarin Barbara Macheiner von der Polizei Augsburg/ Schwaben einen Vortrag zur Vorbeugung gegen Trickdiebstahl, Raub und Betrugsversuche am Telefon. Die Tricks der Diebe und Betrüger werden immer raffinierter, gerade ältere Menschen fallen oft auf Kriminelle herein. Bei ihrem Vortrag setzte die Kriminalhauptkommissarin einiges an Videomaterial ein. So konnten die Zuschauer anhand nachgestellter Szenen erkennen, wie einfach es die Diebe und Betrüger haben, ihre Opfer um den Finger zu wickeln.

Macheiner gab Ratschläge, wie man sich gegen einen Überfall schützen kann. Sie riet den Anwesenden, ihr Geld immer am Körper zu tragen. Für diesen Zweck empfahl sie flache Geldgürtel mit Gummizug, die man problemlos unter der Kleidung tragen kann.

Außerdem wies sie darauf hin, immer nur so viel Geld mitzunehmen, wie man wirklich braucht. Größere Beträge ließen sich in der Regel bargeldlos begleichen. Leichte Beute seien auch Handtaschen, die im Korb eines Rollators transportiert werden. Auch von umgehängten Handtaschen riet Macheiner ab. Rücksichtlose Diebe versuchen häufig, diese mit aller Gewalt vom Opfer wegzureißen. Hängt die Tasche dabei um den Hals, könne es zu gravierenden Verletzungen kommen.

Viele Betrüger nutzen auch die Arglosigkeit von älteren Leuten am Telefon aus. Niemals sollte man am Telefon Auskünfte über Personaldaten oder Vermögensverhältnisse machen. Wichtig sei es, weder Geldbeträge an vermeintliche Boten von Notaren zu übergeben, noch jemanden in die Wohnung zu lassen. Auch keine falschen Handwerker, die man nicht gerufen hat. Einer Person, die einen Schwächeanfall vortäuscht, sollte man eine Sitzgelegenheit außerhalb des Hauses und ein Glas Wasser anbieten. Wenn man dann noch anbietet, den Notarzt zu rufen, hat man seine Bürgerpflicht erfüllt. Nur ein wirklich Kranker würde diese Angebote annehmen.

Themen folgen