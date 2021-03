vor 32 Min.

Premiere für Livestream-Serie des Königsbrunner Matrix

Gäste Janika Pondorf und Paula Stoffels (von links) von Fridays for Future mit Moderatorin Nina Tuchscherer im Matrix-TV-Studio live bei der neuen Showserie "Komm, Erde retten!"

Plus Vergangenen Mittwoch fand die Premiere der neuen Online-Veranstaltungsreihe "Komm, Erde retten!" aus der Matrix-Schmiede statt. Wie die erste Folge lief.

Von Helga Mohm

"Ich möchte mit meiner Show anregen zum Philosophieren, Diskutieren und vor allem um Alternativen und gute Handlungsmöglichkeiten zu finden" begrüßt die 18-jährige Moderatorin Nina Tuchscherer ihre Zuschauer vor den Bildschirmen. In der rund 30-minütigen Liveshow spricht die junge Showmasterin mit zwei Gästen der Fridays-for-Future-Bewegung über Nachhaltigkeit und wie schwer es ist, nachhaltig zu leben.

Die beiden Umweltaktivistinnen Paula Stoffels (18) und Janika Pondorf (16) erzählen von persönlichen Erfahrungen und verbalen Angriffen, wie beispielsweise beim Plakatieren von Demo-Plakaten oder das Benutzen von Plastikstühlen beim Klimacamp. Sie berichten, wie sie mit konkreten Vorwürfen umgehen und skizzieren das mit klaren sachlichen Argumenten. Die beiden fordern, von der Politik gehört zu werden und auch endlich politische Entscheidungen und klare Rahmenbedingungen. Jedoch sollte auch jeder selbst Verantwortung übernehmen, denn auch aus vielen kleinen Dingen könnte etwas ganz Großes entstehen, sagen sie. Die Königsbrunner Moderatorin stellt auch ihre eigenen Schwächen dar und wirkt dadurch äußerst authentisch.

Serie des Königsbrunner Matrix: Auch gute Nachrichten aus der Umwelt

Die CO 2 -Billanz und Klimafakten sowie fossile Brennstoffe waren weitere Themen in der sachlich geprägten Gesprächsrunde. Da meist erschreckende und negative Mitteilungen rund um Klima und Umwelt die Medien beherrschen, baut die Talkmasterin in jede Show eine positive Nachricht ein. Mit einer Frage zu drei gefährdeten Tieren aus dem Jahr 1996 konnte Nina Tuchscherer die positive Entwicklung vermelden, dass heutzutage keine der genannten Tierarten mehr gefährdet ist.

Mit Unterstützung des Kreisjugendring (KJR) Augsburg-Land, den Matrix Mitarbeitern sowie der Bildungs- und Kulturreferentin beim KJR Augsburg-Land Lena-Maria Frank greift Nina Tuchscherer im monatlichen Rhythmus bei ihren Livestreams polarisierende Themen auf. Sie möchte dabei für Aufklärung und Klarstellung sorgen und die Themen mit wissenschaftlichen Fakten untermauern und auch Neues ansprechen. Das Konzept zielt nicht nur auf Jugendliche ab, sondern auch interessierte Erwachsene können ihr Bewusstsein schärfen.

Am Dienstag, 20. April, um 19 Uhr heißt es wieder Reinklicken bei www.gen-x.tv oder bei YouTube zur Liveshow "Komm, Erde retten!" mit Nina Tuchscherer. Hier dreht sich alles um das Thema Müll: Plastikmüll und Müllvermeidung und sollen diskutiert werden.

