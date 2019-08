vor 18 Min.

Privates Sexvideo mit Liebhaberin landet im Internet

Ein 36-Jähriger filmt sich und seine Liebhaberin beim Sex – ohne deren Wissen. Jahre später veröffentlicht er das Video und intime Fotos auf einer Pornoseite.

Von Michael Lindner

Es muss ein Schock für die Frau gewesen sein, als sie von einem Bekannten auf die Aufnahmen angesprochen wurde. Dieser berichtete ihr, dass es intime Bilder und ein anzügliches Video von ihr im Internet gebe. Genauer gesagt handelt es sich um ein Sexvideo, das die Frau beim Geschlechtsverkehr mit einem 36-Jährigen zeigt – veröffentlich auf einer Pornoseite. Für Menschen auf der ganzen Welt zu sehen. Ins Netz gestellt von dem 36-jährigen verheirateten Familienvater – dem Mann, mit dem sie früher, vor fünf oder sechs Jahren, eine vorwiegend sexuelle Beziehung hatte. Nun stand der Mann vor dem Augsburger Amtsgericht.

Der Angeklagte musste sich unter anderem wegen der Verletzung des höchst persönlichen Lebensbereichs sowie dem Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz vor Gericht verantworten. Wer Fotos oder Filme veröffentlichen will, braucht die Zustimmung der abgebildeten Person. Wer dies nicht beachtet, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft werden. Man macht sich auch dann strafbar, wenn man das Foto von der Geschädigten selbst und mit deren Zustimmung aufgenommen hat. So war es zum Teil auch in dem nun verhandelten Fall.

Sexvideo und intime Fotos werden im Internet mehr als 60.000 Mal geklickt

Der Sexfilm, der dem Vernehmen nach ohne Kenntnis der Frau aufgenommen wurde, landete einige Jahre nach dem Ende der Beziehung im Internet. Dieses Video sowie einige intime Fotos – von den Bildern wusste die Frau, nicht aber, dass sie irgendwann öffentlich gemacht werden – wurden auf der Internetseite insgesamt mehr als 60.000 Mal angeklickt. Die psychische Belastung für die Frau sei nach Angaben ihres Nebenklagevertreters extrem. Seit dem Vorfall sei sie keine Beziehung mehr eingegangen.

Da der 36-jährige Angeklagte die Vorwürfe einräumte, blieb der Frau eine Aussage vor Gericht erspart. Zu den Hintergründen der veröffentlichten Aufnahmen wollte sich der Mann aus dem Landkreis Augsburg nicht äußern. Sehr wohl aber sprach er ausführlich über einen weiteren Anklagepunkt. Dabei ging es um den Vorwurf des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Bei einer Hausdurchsuchung im vergangenen Jahr fanden Beamte fünf Ecstasy-Tabletten und mehrere Gramm Methamphetamine.

Prozess in Augsburg: 36-Jähriger bestellt Drogen im Internet

Bestellt habe er die Substanzen im vergangenen Jahr beim deutschlandweit größten Drogen-Onlineshop, der erst vor zwei Monaten von Ermittlern zerschlagen wurde. Er sei unter „höllischem Lernstress“ gestanden, da er eine mehrmonatige berufliche Ausbildung machte, sagte der Angeklagte. Um seine Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit zu steigern, habe er das Methamphetamin bestellt. Die fünf Tabletten habe er nur gekauft, um auf den Mindestbestellwert von 50 Euro zu kommen, erklärte der Angeklagte. Einen Handel mit Drogen stritt der nicht vorbestrafte 36-Jährige vehement ab.

Staatsanwalt Daniel Grimm nahm ihm die Geschichte mit dem Eigenbedarf nicht ab. Ein Whatsapp-Chatverlauf deute demnach auf einen Handel hin. Grimm plädierte auf eine insgesamt 14-monatige Bewährungsstrafe sowie 200 Sozialstunden für den derzeit arbeitslosen Mann. Dessen Verteidiger Felix Dimpfl sah keine Anzeichen für einen Handel, da dafür die Menge viel zu gering sei. Er hielt eine Geldstrafe für ausreichend.

Sexvideo und Drogen kosten den Angeklagten 4400 Euro Strafe

Richter Julian Küffer verurteilte den 36-Jährigen wegen Drogenbesitzes und den ins Internet gestellten Film- und Videoaufnahmen zu einer Geldstrafe in Höhe von 4400 Euro (220 Tagessätze zu je 20 Euro). Dieser hob die seelische Belastung der Geschädigten durch die intimen Aufnahmen hervor und sagte in Richtung Angeklagten, dass dieser vielleicht mal selbst von seinen Kindern angesprochen werde, wenn sie nackte Bilder ihres Vaters im Netz sehen. Und dies könnte durchaus geschehen: Im Internet ist auf einer Pornoseite das Profil samt Foto des 36-Jährigen zu finden, welches ihn gänzlich unbekleidet zeigt.

