Problem im Bahndamm verzögert Brückenbau

Seit über 14 Monaten ist die Bahnunterführung an der Hans-Sachs-Straße für den Verkehr gesperrt. Am Montag soll sich das endlich ändern.

An diesem Wochenende wird an der Hans-Straße in Bobingen nochmals gearbeitet. Dann soll hier ab Montag der Verkehr nach über 14 Monaten Pause wieder rollen.

Von Pitt Schurian

Seit Mitte Februar vergangenen Jahres ist die Bahnunterführung an der Hans-Sachs-Straße in Bobingen für den Verkehr im Bereich der Bahnunterführung gesperrt. Seit vierzehneinhalb Monaten gibt es kein Durchkommen. Breite Bauzäune versuchen selbst Fußgänger und Radfahrer fernzuhalten. Dabei sieht die erneuerte Unterführung inzwischen fertig aus. Am Montag, so teilte die Bahn am Freitag auf Anfrage mit, kann die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Ein Mosaikstein

Ein Problem mit dem Bahndamm hat offenbar zuletzt für weitere Verzögerungen gesorgt. Zweimal wurde der Fertigstellungstermin verschoben. Erst sollte es der November 2018 sein, dann der April. Am 6. Mai will die Bahn dieses Mosaikteilchen in ihrem Streckennetz als endgültig fertiggestellt abhaken. In ganz Deutschland wird das Schienennetz erneuert. Zwischen Augsburg und Schwabmünchen ist das schon in den vergangenen Jahren geschehen. Jetzt sind auf dieser Strecke die Bahnunterführungen dran.

In Bobingen stammte die Backstein-Konstruktion an der Bischof-Ulrich-Straße noch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch der Durchlass an der Hans-Sachs-Straße soll schon sehr alt gewesen sein. Nach Bobingen ist gerade die Erneuerung der Unterführungen in Wehringen angelaufen.

Es geht um 1,5 Millionen Euro

Alleine für die neue Betonbrücke über die Hans-Sachs-Straße hatte die Bahn bei Projektstart Kosten von 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Bei der Erneuerung der alten Stahlkonstruktion blieb es beim alten Querschnitt. Die Durchfahrt ist weiterhin eine Engstelle, der abgesetzte Gehweg erscheint jetzt jedoch innerhalb der helleren Betonkonstruktion besser erkennbar.

Ein komplett neues Brückenbauwerk ist im Bahndamm entstanden. Zunächst nannte die Bahn Personal- beziehungsweise Kapazitätsengpässe bei der beauftragten Baufirma als Grund dafür, warum es hier ebenso wie an der Bischof-Ulrich-Straße zu Verzögerungen kam. Der Termin für die Verkehrsfreigabe wurde erst aufs Jahresende 2018 und schließlich auf April verschoben.

Ein Bahnsprecher berichtet nun von weiteren Gründen, die das Bauprojekt erschwerten: Die neue Eisenbahnbrücke sei zwar wie geplant im November 2018 eingeschoben worden. „Danach gab es aber noch Setzungen im Bahndamm. Der Bahndamm musste erst stabilisiert werden, bevor die Straße für den Verkehr freigegeben werden kann. Das ist mittlerweile erfolgt. Dafür waren allerdings kurzzeitige Gleissperrungen notwendig,“ heißt es in der Pressestelle der DB.

Am Wochenende soll es weitergehen

Letzte Hilfskonstruktionen würden nun an diesem Wochenende während einer nächtlichen Gleissperrung ausgebaut. Danach könne am Montag, 6. Mai, die Straße für den Verkehr frei gegeben werden.

Die überörtliche Umleitungsbeschilderung ist seitens der von der DB beauftragten Baufirma bereits am Freitag abgebaut worden, erfuhr die Stadt Bobingen von der örtlichen Bauleitung. Bürgermeister Bernd Müller hatte bereits im vorigen Jahr gegen die Verzögerungen an den beiden neuen Unterführungen in Bobingen protestiert.

Die langen Straßensperrungen brachten nämlich einige weitere Probleme. Geschäfte am Wendelinsmarkt registrierten 2018 einen Wegfall an Kunden aus dem Gewerbegebiet Ost, Anlieger der Hans-Sachs-Straße sahen sich umgekehrt von der Innenstadt abgeschnitten. Und auch im überörtlichen Verkehr von und in Richtung Königsbrunn bedeuteten die Bauarbeiten lange Zeit hinweg weite Umwege.

