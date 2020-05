00:31 Uhr

Problemmüll jetzt abgeben

Sammlung am Samstag

Die nächste Sammelaktion für Problemabfälle für Schwabmünchen mit allen Stadtteilen findet am Samstag, 9. Mai, von 9.15 bis 12.30 Uhr am Parkplatz an der Jahnstraße statt.

Der Problemabfall darf auf keinen Fall vor Eintreffen der Problemmüllsammelfahrzeuge abgestellt werden. Auslaufende Flüssigkeiten, reagierende Chemikalien und Medikamente, die in falsche Hände geraten, stellen eine große Gefahr für Mensch und Umwelt dar.

Angenommen werden nur Problemabfälle aus Haushalten und haushaltsübliche Mengen aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben. Größere Mengen sind über Entsorgungsfachbetriebe oder bei der GSB (Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH, Schönbachstraße 171, 86154 Augsburg, Telefon 0821/413440) zu entsorgen.

Weitere Auskünfte erteilt die Abfallberatung beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg unter Telefon 0821/3102-3221 oder -3222 sowie per Mail an abfallberatung@lra-a.bayern.de/ www.awb-landkreis-augsburg.de.

